Patrick Dempsey prima di Grey's Anatomy aveva sostenuto il provino per interpretare il Dr. House

Patrick Dempsey è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del 'Dottor Stranamore' in Grey's Anatomy, Derek Shepherd, del quale s'innamora la protagonista della serie Meredith Grey (Ellen Pompeo). Tuttavia, Dempsey ha sfiorato anche un altro personaggio molto conosciuto nel mondo dei medical drama.

Justin Chambers e Patrick Dempsey nei ruoli di Alex Karev e Derek Sheperd nella serie tv Grey's Anatomy, episodio 'Crescere, che fatica...'

Prima di ottenere il ruolo di Derek, Patrick Dempsey partecipò alle selezioni per il personaggio protagonista di Dr House. La parte venne assegnata a Hugh Laurie e alla fine il destino dell'attore americano era il Seattle Grace Hospital.

Il provino per House

Dempsey partecipò prima al casting di Grey's Anatomy, come riporta TVGuide, ma terminata l'audizione era convinto che non avrebbe ottenuto il ruolo, basandosi in particolare sullo sguardo della showrunner Shonda Rhimes, a suo dire non proprio positivo. L'attore decise così di partecipare anche alle audizioni di Dr. House per il ruolo del protagonista, il cinico e geniale Gregory House.

Il resto è storia. Hugh Laurie vinse il casting di Dr. House e Patrick Dempsey si ritrovò protagonista maschile di una serie tra le più longeve nella storia della tv americana, giunta ora alla ventesima stagione. Derek Shepherd è stato tra i personaggi principali della serie nelle prime undici stagioni tornando in qualche episodio nella diciassettesima.