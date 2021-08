Patricia Clarkson nel cast di She Said, film sulle giornaliste che hanno accusato Weinstein

Patricia Clarkson affiancherà Carey Mulligan e Zoe Kazan in She Said, film sullo scandalo Weinstein attualmente in fase di sviluppo per Universal Pictures/Annapurna/Plan B. La pellicola è basata sul libro delle reporter del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, cronaca della loro indagine sulle accuse di molestie e violenze sessuali ai danni del produttore Harvey Eeinstein emerse nel 2017.

Patricia Clarkson in una scena del film Elegy

Carey Mulligan e Zoe Kazan avranno la parte delle reporter Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno contribuito all'articolo che ha fatto emergere il lato oscuro del produttore. Patricia Clarkson interpreterà Rebecca Corbett, caporedattore del dipartimento investigativo del New York Times che ha supervisionato le due giornaliste.

Le riprese di She Said dovrebbero iniziare a breve con la regia di Maria Schrader, già dietro la macchina da presa di Unorthodox. La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Rebecca Lenkiewicz.

Kantor e Twohey hanno rivelato tra le pagine del quotidiano New York Times le accuse di molestie e violenza sessuale rivolte da numerose donne a Harvey Weinstein. L'articolo riportava riportava le testimonianze di varie attrici. Il film si concentrerà sul lavoro compiuto dal team di giornaliste che hanno affrontato minacce e intimidazioni pur di portare alla luce la verità.