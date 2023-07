Robin Wright dirigerà Patricia Clarkson nella commedia romantica Bingo

Nuovo progetto dietro la macchina da presa per Robin Wright. L'attrice di Forrest Gump ha raccontato a Variety durante il Karlovy Vary Film Festival in Repubblica Ceca, che si sta preparando per dirigere una nuova commedia romantica dal titolo Bingo.

L'attrice ha raccontato che il film sarà una versione 'bella e modernizzata' di una storia d'amore tra due persone con una notevole differenza di età, paragonandola al film di Hal Ashby del 1971, Harold e Maude.

"Adoro dirigere. Adoro cosa possono fare gli attori. E tirarlo fuori" ha dichiarato Wright, che in passato ha già diretto episodi di serie come Ozark, House of Cards, Tell Me Lies e Land, uscito nel 2021 e nel quale ha fatto parte del cast.

Nelle vesti di attrice Robin Wright si riunirà con Robert Zemeckis e Tom Hanks dai tempi di Forrest Gump per il film Here, che sarà ambientato in un'unica stanza, seguendo le vicende delle molteplici persone che l'hanno abitata.