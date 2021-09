Passing: il trailer del film diretto da Rebecca Hall

Passing è il primo film diretto dall'attrice Rebecca Hall e Netflix ha ora condiviso il trailer del progetto che debutterà in streaming il 10 novembre.

Il video mostra l'incontro tra le due protagoniste e come questo cambia la loro vita, dovendo confrontarsi quotidianamente con questioni di tipo razziale.

Basato sul libro di Nella Larsen del 1929, Passing è stato girato in bianco e nero e racconta la reunion tra Clare Kendry e Irene Redfield, ex compagne di scuola afroamericane la cui pelle è talmente chiara da farle passare per bianche. Il film esplora il concetto di identità razziale nella New York degli anni '20.

Fanno parte del cast del progetto, diretto da Rebecca Hall, Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland e Alexander Skarsgård, Bill Camp, Ashley Ware Jenkins, Antoinette Crowe-Legacy e Gbenga Akinnagbe.

Passing è prodotto dalla regista con Nina Yang Bongiovi, Forest Whitaker e Margot Hand. Tessa Thompson e Ruth Negga sono anche produttrici esecutive.

