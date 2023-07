Passages vietato ai minori di 17 anni negli USA, per il regista e MUBI è 'censura culturale molto pericolosa'

Passages, il nuovo dramma provocatorio di Ira Sachs, ha debuttato a Sundance e ha ricevuto un inatteso divieto ai minori di 17 anni dalla MPA (Motion Picture Association), come confermato da MUBI. Tuttavia, il distributore del film ha scelto di rilasciare la pellicola senza modifiche, esprimendo la propria delusione per la decisione della MPA.

MUBI resta saldo nel suo impegno a distribuire Passages nella sua versione originale, senza alcun taglio, come voluto dal regista. Il film esplora un triangolo amoroso a Parigi che coinvolge un regista cinematografico (Franz Rogowski), suo marito (Ben Whishaw) e un'insegnante di scuola elementare (Adèle Exarchopoulos).

Passages: il poster italiano

La pellicola contiene scene di sesso esplicite in cui gli attori sono completamente nudi ma, a questo proposito, il regista ha sottolineato che queste scene non sono gratuite, ma fondamentali per le tematiche trattate. Una scena discussa nota è un lungo piano sequenza di oltre due minuti che mostra i due uomini mentre fanno sesso.

Ira Sachs ha espresso la sua delusione per il rating del film durante un'intervista pubblicata dal Los Angeles Times: "Non c'è modo di districare il film da quello che è, cambiarlo ora significherebbe creare un film molto diverso. Abbiamo tutti bisogno di film che siano in qualche modo vicini alla nostra esperienza, e vietare un film come questo per me è deprimente e reazionario. Si tratta davvero di una forma di censura culturale molto pericolosa, in particolare in un mondo che sta già combattendo in modi estremi la possibilità che l'immaginario LGBT possa esistere".