Paru Itagaki a Lucca Comics 2026: l'autrice di Beastars per la prima volta in Italia

Un'altra artista interessante si aggiunge ai tanti ospiti di Lucca Comics & Games 2026; stiamo parlando di Paru Itagaki, mangaka e autrice del celebre Beastars a ottobre per la prima volta in Italia.

Dopo una serie di annunci già molto interessanti, un evento eccezionale si appresta a scaldare l'autunno dei lettori di manga: Paru Itagaki, l'acclamata autrice e disegnatrice del fenomeno globale Beastars, sarà per la prima volta in Italia. La fumettista giapponese è stata infatti annunciata tra i grandi ospiti di Lucca Comics & Games, dal 29 al 31 ottobre 2026, grazie alla collaborazione tra il festival e Panini Comics.

Durante la manifestazione, l'autrice incontrerà i fan e presenterà diverse novità editoriali realizzate in esclusiva per la sua presenza nel nostro Paese. Tra le uscite più attese spiccano il capitolo conclusivo della serie distopica Sanda e l'esordio dei suoi due nuovi manga, Taika No Risei e Ushimitsugao.

Chi è Paru Itagaki, l'autrice con la maschera da gallina

Nata a Tokyo nel 1993, Paru Itagaki è considerata tra i talenti più brillanti e influenti della sua generazione. Nota al pubblico anche per l'inconfondibile scelta di non mostrare mai il proprio volto - apparendo in pubblico sempre con una maschera da gallina -, l'autrice ha conquistato la fama internazionale con Beastars, manga che ha avuto anche un celebre adattamento anime da noi disponibile su Netflix.

Una scena dell'anime Beastars

L'opera, nata per hobby e premiata anche in patria con il prestigioso Kodansha Manga Award, utilizza un universo di animali antropomorfi (tra cui il celebre lupo Legoshi) per affrontare con crudezza e profondità temi complessi come la discriminazione, il razzismo, la violenza e le insicurezze adolescenziali.

Un simbolo per i 60 anni di Lucca Comics

Oltre al successo di Beastars, Panini Comics ha portato in Italia l'intera produzione dell'autrice, dall'autobiografico Parno Graffiti fino a Bota Bota e alla già citata Sanda, fumetto ambientato in un 2080 sconvolto dal cambiamento climatico. La partecipazione di Itagaki assume quindi un significato speciale quest'anno: in occasione del 60° anniversario del festival lucchese, la presenza della mangaka incarna perfettamente la nuova generazione di artisti chiamata a tracciare il futuro del fumetto mondiale.