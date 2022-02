Park Chan-wook ha girato un corto fantasy di arti marziali interamente con l'iPhone

Park Chan-wook ha girato un corto fantasy di arti marziali, Life Is But a Dream, interamente con l'iPhone per conto di Apple.

Apple ha ingaggiato il regista sudcoreano Park Chan-wook per girare un cortometraggio usando esclusivamente l'iPhone. Il film, intitolato Life Is But a Dream, è uno spettacolare fantasy sulle arti marziali.

Life Is But a Dream è il primo progetto della campagna di marketing Apple Shot on iPhone prodotto, girato e montato in Corea. Il corto mescola arti marziali con romance, dark comedy e pansori - tecnica tradizionale di racconto musicale - per raccontare la storia surreale di un matrimonio e di un funerale.

Nel film di 21 minuti, un becchino scava una tomba abbandonata per rubare una bara per la sepoltura di "White Marten", un guerriero morto salvando un villaggio. Durante lo scavo, risveglia accidentalmente il fantasma di un antico spadaccino. Quando il fantasma cerca di riprendersi la sua bara, a sua volta, risveglia lo spirito recentemente scomparso di White Marten: due fantasmi che sono morti giovani e ora stanno incrociando le lame... o è tutto solo un sogno di una lunga notte?

Il cast di Life Is But a Dream include Yoo Hae-jin (becchin), Kim Ok-vin (White Marten) e Park Jeong-min (spadaccino).

"Life Is But a Dream apparentemente inizia come un film horror, poi lentamente si rivela essere un mix di fantasy, arti marziali, rom-com e musical. È una storia che ho sempre voluto raccontare", commenta il regista Park Chan-Wook in una clip del dietro le quinte. "Quando l'ho scritta non mi è venuta in mente una camera specifica. La cosa sorprendente è che possiamo catturare una storia del genere in un film con un iPhone".