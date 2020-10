Park Chan-wook, a breve le riprese del suo nuovo film Decision to Leave

Manca poco al via delle riprese del nuovo film di Park Chan-wook, Decision to Leave. Il regista di Oldboy e Mademoiselle tornerà sul set a fine mese per dar vita a un dramma ricco di misteri e colpi di scena.

Il film con protagonisti Tang Wei (Lussuria, Blackhat) e Park Hae-il (The Host, Memorie di Un Assassino) seguirà infatti la vicenda di un austero detective (Park Hae-il) che dovrà indagare su un possibile caso di omicidio in una zona rurale limitrofa. Non ci vorrà molto, però, prima che i suoi sospetti ricadano sulla moglie della vittima (Tang Wei), per la quale comincia anche a provare qualcosa.

Come riporta anche Variety, Decision to Leave è prodotto da Moho Film e CJ Entertainment, che si occuperà anche della distribuzione domestica, e scritto da Park Chan-wook e Jeong Seo-kyeong, sua frequente collaboratrice, con la quale aveva lavorato anche a Mademoiselle, I'm a Cyborg, but that's Ok, Bakjwi e Lady Vendetta.

Al momento, non sappiamo ancora quando arriverà nelle sale Decision to Leave, e chi si occuperà della distribuzione internazionale della pellicola.

L'ultimo lavoro da regista Park Chan-wook risale alla serie tv del 2018 di AMC con Florence Pugh e Alexander Skarsgård The Little Drummer Girl, i cui primi episodi sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma dello stesso anno, mentre per il grande schermo bisogna tornare al 2016 con il già citato Mademoiselle.