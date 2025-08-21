Paris Hilton lancia la sua serie animata per bambini, ecco il trailer di 'Paris & Pups'

Paris Hilton tornerà protagonista sugli schermi e questa volta cercherà di conquistare un pubblico di giovanissimi spettatori grazie a una serie animata, di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto Paris & Pups debutterà con quattro puntate il 23 settembre su YouTube.

Cosa racconterà Paris & Pups

Lo show animato, creato pensando a spettatori dell'età compresa tra i 5 e gli 8 anni, è stato prodotto da HappyNest Entertainment e 9 Story Media Group, in collaborazione con 11:11 Media di proprietà di Paris Hilton.

Paris & Pups si ispira al rapporto tra Paris Hilton e i suoi adorati cagnolini.

Al centro della trama ci saranno la dodicenne Paris Star e i suoi cinque favolosi cuccioli che vivono al The Fabuluxe Hotel. I protagonisti affrontano delle incredibili avventure e portano gentilezza e felicità agli altri.

Ecco il trailer che svela inoltre la canzone tematica composta per la serie e interpretata dalla stessa Paris Hilton:

Le dichiarazioni della star

Paris Hilton, in un comunicato ufficiale ha condiviso il suo entusiasmo nei confronti del progetto, sottolineando come l'ambientazione le ricorda gli hotel in cui è cresciuta e in cui ha giocato e vissuto tante avventure da bambina.

La celebrità ha aggiunto: "Al centro c'è Star, una ragazza il cui nome è ispirato a quello che avevo durante la mia infanzia. Lei è gentile, creativa ed è semplicemente un po' birichina, proprio come ero io da bambina".

Hilton, diventata madre per la seconda volta nel 2023, ha anticipato: "Star è circondata dal più adorabile gruppo di cuccioli: Slivington, Baby, Diamond, Mugsy e Bijou. Ognuno di loro ha la propria favolosa personalità di cui vi innamorerete. Ho sognato di portare in vita il mio amore per gli animali sullo schermo da sempre e ora, essendo madre di due figli che amano gli animali, sembrava il momento perfetto per farlo. Paris & Pups non è solo sui cani adorabili, parla di amore, amicizia, inseguire i tuoi sogni e vivere la tua vita migliore".