Paris Hilton rivela la sua vera voce “Fino ad oggi ho interpretato un personaggio”

Paris Hilton ha fatto conoscere la sua vera voce per la prima volta: la celebre ereditiera ha detto che in tutti questi anni ha solo interpretato un personaggio ma ora vuole che le persone conoscano chi è veramente Parsi Hilton. Paris ha rivelato la sua voce nell'intervista a Sunrise che potete vedere (e ascoltare) nel video qui sotto e nel documentario a This is Paris.

Uno dei marchi di fabbrica di Paris Hilton è la voce da ragazzina svampita che usa dall'inizio degli anni 2000, quando ha iniziato a partecipare al programma The Simple Life con la sua amica d'infanzia Nicole Richie. Dopo tanti anni Paris ha rivelato che la sua voce è ben altra e che fino ad oggi ha interpretato un personaggio. "Per tutto questo tempo ho interpretato un personaggio, quindi il mondo non ha mai saputo veramente chi sono" ha detto la Hilton che non vuole essere ricordata come una "bionda stupida" ma come l'imprenditrice che ha creato ben venti marchi nella sua vita.

Nell'intervista Paris Hilton ha detto: "La vera me in realtà è brillante e non sono una bionda stupida, una specie di Barbie svampita, sono solo molto brava a fingere di esserlo". Paris ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rivelare la sua vera voce in questo momento "Sentivo che fosse ora che il mondo sapesse finalmente chi fossi. Ci sono tante idee sbagliate su di me e tantissimi preconcetti". Lo stesso motivo è alla base di This Is Paris, documentario con il quale l'ereditiera si propone di far conoscere"un lato completamente diverso di me, vedranno che sono un essere umano e che provo dei sentimenti".

This is Paris ha debuttato il 14 settembre sul canale YouTube della modella, in esso Paris Hilton racconta delle torture psicologiche subite in collegio quando ha frequentato la Provo Canyon School all'età di 17 anni. Nell'intervista che ha anticipato l'uscita del documentario la Hilton ha detto: "Dal momento in cui mi svegliavo fino a quando andavo a letto, passavano tutta la giornata a urlarmi in faccia, a urlare contro di me, torture continue".

Finora sembra che gli spettatori abbiano risposto bene al documentario, la Hilton dice che ha saputo di alcune famiglie che hanno tirato fuori i loro figli da strutture simili alla Provo Canyon School dopo aver sentito la sua storia: "È emozionante che la storia che ho raccontato stia facendo la differenza e contribuirà a salvare la vita dei ragazzi", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi inoltre Paris Hilton ha parlato del suo sex tape in un'intervista a Yahoo! Entertainment, in essa ha detto che all'epoca fu trattata in modo crudele ma che oggi sarebbe tutto diverso "Grazie al movimento #MeToo oggi tutto sarebbe diverso. Il modo in cui sono stata trattata è stato così crudele e così doloroso. Sono grata che oggi le donne possano essere rispettate e che nessuna subirebbe quello che ho dovuto sopportare io. Sono stata sfortunata, allora le persone erano diverse, almeno ora c'è stato un cambiamento".