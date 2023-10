Parison Hilton: il suo memoir diventerà una serie tv prodotta da A24

Il libro di Paris Hilton "Paris: The Memoir" diventerà presto una serie televisiva. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, il memoir è stato acquistato per lo sfruttamento dei diritti da A24 con l'intenzione di adattarlo per il piccolo schermo. Al momento non ci sono sceneggiatori o star legati al progetto.

Lo show sarà prodotto dalla casa di produzione Lewellen Pictures di Elle e Dakota Fanning, dalla 11:11 Media di Hilton e dalla Middle Child Pictures.

Il libro

Paris: The Memoir è stato pubblicato nel 2023 da HarperCollins ed è l'ultimo libro autobiografico della famosa ereditiera. Il libro parla dell'ascesa al successo di Hilton come imprenditrice, It girl degli anni '80, innovatrice e influencer fino a diventare icona pop moderna conosciuta in tutto il mondo.

Il memoir si addentra anche in alcuni dei capitoli più difficili della vita dell'ereditiera come la sua lotta contro l'ADHD, gli abusi sessuali subiti in collegio nello Utah e l'aggressione che ha subito dal produttore Harvey Weinstein. Anche se questi episodi traumatici non entreranno nella serie, sembra probabile che lo show affronterà alcuni dei dettagli più oscuri della storia della Hilton a quanto riporta EW.