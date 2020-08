Paris Hilton svela gli abusi subiti in collegio: "Sono stata torturata a 17 anni"

Nel documentario This is Paris, l'ereditiera Paris Hilton racconta anche la sua difficile esperienza in un collegio.

Paris Hilton ha raccontato di aver subito abusi e torture psicologiche a 17 anni, quando studiava in collegio. L'ereditiera ha svelato questo e altri aneddoti nel documentario This is Paris, la cui uscita è stata anticipata da un trailer e da un'intervista a People.

Paris Hilton ha deciso di raccontare la sua storia nel documentario This is Paris che sarà disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal prossimo 14 settembre. La modella ed imprenditrice ha deciso di anticipare parte della sua storia in un'intervista a nella quale racconta che gli undici mesi che ha trascorso alla Provo Canyon School all'età di 17 anni sono stati "una tortura".

Paris inizia così il suo terribile racconto: "Doveva essere una scuola, ma l'obiettivo non erano certo le lezioni", dice Hilton. "Dal momento in cui mi svegliavo fino a quando andavo a letto, passavano tutta la giornata a urlarmi in faccia, a urlare contro di me, torture continue".

Il racconto prosegue descrivendo gli abusi verbali: "Il personale diceva cose terribili. Penso che il loro obiettivo fosse quello di abbatterci. Ed erano fisicamente violenti, ci picchiavano e ci strangolavano. Volevano instillare la paura nei ragazzi in modo che saremmo stati troppo spaventati per disobbedirgli".

Paris Hilton racconta che dopo che uno studente fu messo in isolamento dopo che aveva detto al personale di voler scappare. Molti ex compagni di classe di Hilton, intervistati nel documentario, hanno confermato le accuse alla scuola. La Hilton dice che le era permesso parlare con la sua famiglia solo "una volta ogni due o tre mesi" e che quando ha cercato di dire loro cosa stava succedendo è stata severamente punita. "Afferravano il telefono o strappavano le lettere che scrivevo dicendomi 'Nessuno ti crederà'. E lo staff diceva ai genitori che i ragazzi mentivano" ricorda "Quindi i miei genitori non avevano idea di cosa stesse succedendo".

"Avevo attacchi di panico e piangevo ogni giorno", continua Hilton. "Ero così infelice. Mi sentivo come una prigioniera e odiavo la vita". La Hilton ha detto di non aver parlato del suo calvario fino ad ora: "Quando finalmente ho lasciato la scuola ero troppo contenta di essere fuori di lì e non non avevo intenzione di parlarne di nuovo". Paris Hilton spiega il motivo per cui ha deciso di raccontare tutto: "Voglio che questi posti vengano chiusi, voglio essere una voce per i ragazzi e per gli adulti che hanno avuto esperienze simili. Voglio che finisca per sempre e farò tutto il possibile per realizzarlo".