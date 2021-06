Paris Hilton: "Sono stanca di essere usata dalle persone"

La star Paris Hilton ha condiviso la propria esperienza negativa nel documentario This is Paris, svelando che non vuole più essere usata dalle persone.

Paris Hilton ha dichiarato di essere stanca di essere usata dalle persone e di non voler più avre a che fare con le persone negative nella sua vita.

La star del piccolo schermo ha parlato apertamente degli abusi subiti quando era una teenager e delle relazioni negative avute in passato in occasione del documentario This Is Paris, disponibile su YouTube.

Paris Hilton promuove il suo nuovo show su Oxygen al Kitson in Santa Monica Place

In una nuova intervista rilasciata a Variety, Paris Hilton ha spiegato: "Non ero felice nella mia vita personale e avendo affrontato ciò che ho vissuto ho sempre considerato i soldi come un modo per ottenere libertà e indipendenza, e non essere controllata. Penso sia quello il motivo per cui guadagnare è stato al centro della mia vita. E ora che sono così incredibilmente felice e innamorata, non sono più interessata ai miliardi. Sono più interessata ai bambini".

La star, in This Is Paris, ha rivelato che era stata vittima di abusi mentali e fisici nell'istituto Provo Canyon School, che ha sede nello stato dello Utah, dove i genitori l'avevano mandata pensando di offrirle un'educazione migliore e un controllo maggiore. Nel documentario si vede anche il dietro le quinte di quanto accaduto con un suo ex fidanzato al festival musicale Tomorrowland: "Quello è stato semplicemente un incubo, dover affrontare quella situazione in occasione di uno degli show più importanti della mia vita. Quando le persone diventano così insicure e gelose non posso sopportarlo. E non ho mai reagito prima, era la mia prima volta ed è stato meraviglioso poter dire 'Vattene dalla mia vita!'. Sono felice di essere finalmente riuscita a difendermi. Sono stanca che le persone mi usino. Non avrò più persone negative nella mia vita. Ho sprecato troppo tempo con persone che stavano solo cercando di sfruttarmi".