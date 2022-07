Paris Hilton parla del 'matrimonio da favola' di Britney Spears: "Ho cantato con Selena Gomez, è stato magico"

Paris Hilton ha recentemente condiviso alcuni dettagli relativi al dietro le quinte del matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari, rivelando che lei, sua madre e Selena Gomez hanno perfino dedicato una performance canora alla sposa.

La Hilton e Britney sono amiche da sempre e sono riuscite a mantenere solida la loro amicizia per ben due decenni. Paris, con i suoi commenti pubblici online, è solita mostrare sempre amore e supporto nei confronti della cantante e, proprio per questo motivo, per i fan era più che ovvio che sarebbe una delle stelle presenti al matrimonio della Spears.

Durante una recente intervista di E! News, l'ereditiera ha raccontato: "Era tutto così magico, era una favola. Sono così felice per lei. È un angelo. Ed è stata solo una notte iconica con così tante donne incredibili e potenti. Abbiamo avuto la notte più epica di sempre."

"C'era perfino la carrozza di Cenerentola, i cavalli, era proprio come una fiaba tratta da un libro della Disney. A un certo punto io e Selena Gomez abbiamo cantato Stars are Blind, dedicandola a Britney, e poi mia madre ha preso il microfono e ha iniziato a cantare il resto della canzone, è stato così bello... è stato iconico", ha concluso Paris Hilton.