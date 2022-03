Parasite stasera su Rai3: il film premio Oscar di Bong Joon-ho in prima visione free

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, per la prima volta in chiaro, Parasite, il film diretto da Bong Joon-ho vincitore di 4 premi Oscar.

Una prima visione free imperdibile stasera su Rai3: in prima serata arriva Parasite, il film diretto dal regista coreano Bong Joon-ho, vincitore, nel 2020, di ben 4 premi Oscar, tra cui la statuetta come miglior film.

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

Potente parabola sulle disuguaglianze della società contemporanea, Parasite ha conquistato le platee di tutto il mondo riscuotendo molti altri riconoscimenti (tra cui la Palma d'oro del Festival di Cannes). Come racconta la trama, Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada insieme ai genitori e alla sorella Ki-jung. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia, ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di famiglia che offre al ragazzo l'opportunità di sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia del signor Park, dirigente di un'azienda informatica. Ki-woo intravede un'opportunità da cogliere al volo, creando un'identità segreta per la sorella Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Subito dopo la messa in onda su Rai3, il film sarà disponibile per 30 giorni anche su RaiPlay, doppiato e in versione originale con sottotitoli italiani. Sulla piattaforma digitale inoltre, grazie alla collaborazione con Fuori Orario, sarà disponibile la versione in bianco e nero del film, un'alternativa d'autore che il regista coreano ha realizzato grazie ad un lungo lavoro di color correction che accentua la struttura drammatica e che può essere considerato un vero e proprio director's cut più aderente all'idea originaria del film.