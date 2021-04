Parasite: la serie HBO di Bong Joon-ho sarà una storia originale, non un remake

La serie Parasite di Bong Joon Ho non sarà un remake del film Premio Oscar ma, come conferma lo sceneggiatore Adam McKay, sarà una storia originale ambientata nell'universo del film.

Il film sudcoreano Parasite, realizzato dal regista Bong Joon Ho e vincitore di 4 Premi Oscar, diventerà una serie tv grazie a HBO ma non sarà un remake della pellicola, bensì una storia originale ambientate nello stesso universo.

Parasite: Kang-ho Song insieme a Woo-sik Choi

Lo sceneggiatore Adam McKay, che sta collaborando con Bong Joon-ho alla realizzazione della serie Parasite, ha partecipato al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz svelando qualche curiosità in merito al progetto, confermando che non sarà un remake:

"Fondamentalmente ho delineato la serie con il regista Bong durante la quarantena, con lui che supervisionava. Una storia originale che vive nello stesso mondo e nello stesso universo del film."

Ci aspetta, quindi, una storia del tutto nuovo ambientata nello stesso universo di Parasite, un film che ha riscontrato un enorme successo in tutto il mondo che ha regalato grandi soddisfazioni a Bong Joon-Ho. Il regista in merito alla serie ha dichiarato:

"Avevo raggruppato tutte le mie idee dal momento in cui iniziai a scrivere la sceneggiatura. Semplicemente non potevo includerle tutte in due ore di film, quindi sono ora custodite nel mio iPad. L'obiettivo per la miniserie sarebbe creare un film di sei ore"

Il cineasta ha anche detto che al momento vuole espandere l'universo di Parasite, raccogliendo elementi che nel film sono stati appena accennati, ma non esplicitamente esplorati: "Ad esempio, quando la governante Mun Gwang torna a tarda notte, le è successo qualcosa al viso. Anche suo marito ha chiesto informazioni in merito, ma lei non ha mai risposto. So perché aveva i lividi sul viso. Ho una storia per questo e poi perché conosce l'esistenza di questo bunker? Che rapporto ha con quell'architetto per sapere di questo bunker? Quindi ho tutte queste storie nascoste che ho memorizzato."