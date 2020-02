Parasite: l'attore bambino del film impazzisce di gioia per gli Oscar (VIDEO)

Agli Oscar 2020 abbiamo assistito alla storia grazie alla vittoria di Parasite come Miglior Film e Miglior Regia, ma un altro spettacolo ce l'ha regalato Jeong Hyeon-jun, l'attore bambino della pellicola, che è impazzito di gioia alla scoperta del successo del lungometraggio.

I membri del cast Song Kang-ho, Park So-dam e Lee Sun-kyun erano tutti alla cerimonia degli Academy Awards 2020, mentre il piccolo Jeong si trovava a casa sua, immortalato subito dai suoi parenti vista la reazione fantastica che ha avuto. Durante un'intervista con la Associated Press, l'attore ha dichiarato: "Credevo sarebbe stato bellissimo vincere e abbiamo vinto! Mi sto chiedendo se io sia in Paradiso. Penso di essere nato per vincere un Oscar."

Parasite: i membri della famiglia Kim in una scena

Per Jeong, Parasite è stato il primo film in cui ha recitato, avendo prima messo da parte esperienze televisive in serie tv coreane come You Are Too Much, Through the Waves, At Eighteen e Vagabond. La pellicola vincitrice dell'Oscar racconta due famiglie molto diverse tra loro. I Kim sono molto svegli ma sono poveri e offrono i propri figli come tutori e terapisti esperti in arte ai benestanti Park che accolgono poi anche gli altri membri della famiglia, convinti che miglioreranno il loro stile di vita. Il legame tra i protagonisti sembra funzionare, ma non tutto andrà come dovrebbe.

