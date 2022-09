Paramount+ da domani in Italia, ecco i contenuti che saranno disponibili tra film e serie tv

Paramount+ debutterà domani 15 settembre 2022 anche in Italia e il pubblico italiano potrà accedere a oltre 8.000 ore di intrattenimento messe a disposizione dal servizio di streaming globale di Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA). Gli spettatori potranno quindi scegliere tra contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale, tra cui SHOWTIME, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel.

Il debutto è stato festeggiato con un evento durante il quale le star più acclamate, protagoniste dei nuovi titoli disponibili su Paramount+, hanno sfilato sul Blue Carpet negli iconici Cinecittà Studios di Roma.

Le serie a disposizione fin dal debutto di Paramount+ comprendono The Offer, basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione del film cult Il padrino; L'uomo che cadde sulla Terra, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell'evoluzione umana, e Tulsa King, con protagonista l'attore Sylvester Stallone nel ruolo di Dwight "The General" Manfredi, appena uscito da una condanna a 25 anni di carcere ed esiliato senza tanti complimenti dal suo capo per stabilirsi a Tulsa, Oklahoma.

Paramount continua a investire in Italia e con Paramount+ punta su prodotti e talenti italiani con una serie di imperdibili contenuti originali, come le novità: Francesco il Cantico, l'esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all'amore, e momenti della vita di Francesco realizzata da Roberto Benigni; la nuova stagione di Vita da Carlo e non solo, che vede l'amato attore e comico italiano Carlo Verdone come regista e protagonista di questa serie che tutti attendono con grande interesse, oltre a Circeo, Miss Falacci, Quattordici Giorni, Ti mangio il cuore, Coropo libero, Ex on the Beach Italia e Are You The One Italia.

Tra le proposte ci sono anche le serie animate, come le nuove edizioni di Beavis & Butt-Head e South Park, che avranno un "tocco" italiano, grazie alla voce degli autori comici e degli stand-up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari.

Le serie sceneggiate includeranno anche tutti gli originali già annunciati, tra cui Bosé, una serie di sei episodi che racconta l'incredibile vita di Miguel Bosé, una superstar internazionale che ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Settanta.

Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+, durante l'evento di presentazione di Paramount+ tenutosi a Cinecittà, ha dichiarato: "Questa sera, celebriamo il debutto di Paramount+ in Italia, l'unico servizio di streaming dove si potranno trovare tutti insieme grandi titoli come Tulsa King con Sylvester Stallone, 'SpongeBob', 'Star Trek', 'South Park' e contenuti imperdibili con incredibili star del panorama italiano... tutti in un unico posto. Con oltre un secolo di esperienza nel raccontare storie grazie al nostro prestigioso studio Hollywoodiano e ai nostri hub di produzione - da Israele all'America Latina passando dall'Inghilterra - Paramount sa come costruire uno straordinario portfolio di intrattenimento per tutti".

Le dichiarazioni

Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa ha aggiunto: "Paramount+ è il nuovo servizio on demand che porta finalmente in streaming il grande storytelling e la magia di Hollywood. Una proposta editoriale senza pari, arricchita anche da ambiziosi progetti di film e serie originali italiane, pensati ad hoc per la nuova piattaforma. Con Paramount+ il pubblico italiano avrà a disposizione un'offerta vastissima di alta qualità, mai vista prima: dal grande cinema, alle serie, dall'animazione ai documentari e ai reality...Tutto il meglio del cinema e della TV con tanti contenuti internazionali e locali in grado di offrire a tutti una montagna di intrattenimento. Abbiamo grande ammirazione per la storia cinematografica italiana e un enorme rispetto per il potenziale attuale della sua industria audiovisiva: non è un caso se abbiamo deciso di tenere la presentazione della nuova piattaforma proprio a Cinecittà, dove sono nate le storie che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo. Intendiamo raccogliere questa eredità e creare un ampio portfolio di contenuti, che speriamo resteranno nel tempo. Per questo motivo, siamo onorati di poter collaborare con i nuovi talenti creativi e imprenditoriali del nostro Paese, come Elodie e Greta Scarano, e star internazionali del calibro di Benigni e Verdone".

L'offerta

Gli utenti potranno accadere ai contenuti di Paramount+ al costo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti potranno usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Paramount+ sarà disponibile anche su Sky, nell'ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l'app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.

I titoli italiani

Oltre a Francesco il Cantico, ideata da Benigni, e la seconda stagione di Vita da Carlo, Paramount+ proporrà:

Circeo, la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, divisione internazionale degli studi Paramount, Paramount+ e RAI Fiction che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975 che ha cambiato radicalmente la società italiana. Tratta da un'idea di Flaminia Gressi e da un soggetto di Flaminia Gressi e di Lisa Nur Sultan, la serie è scritta dalle due autrici insieme a Viola Rispoli e diretta da Andrea Molaioli. Oltre alle protagoniste Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, nel cast anche Pia Lanciotti, Adalgisa Manfrida ed Enrico Iannello tra gli altri.

Quattordici giorni, una produzione italiana originale Paramount+, diretta da Ivan Cotroneo e scritta da Cotroneo con Monica Rametta, in arrivo sulla piattaforma a fine settembre, che segue la storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata, con protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Quattordici giorni è prodotto da Indigo Film.

La serie Corpo Libero una coproduzione di Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFNeo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International, che sarà disponibile da fine ottobre. Un avvincente teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con protagonisti tra gli altri Antonia Truppo e Filippo Nigro. La serie, che segna l'esordio alla regia di fiction di Cosima Spender e Valerio Bonelli, è tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini e scritta con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari.

Il film Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa, film prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, uscirà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e sarà poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+, con protagonisti Elodie, al suo debutto da attrice, e Francesco Patanè. Acclamato alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia pugliese, in cui Elodie interpreta il ruolo di Marilena, moglie di uno dei boss locali, ma innamorata dell'erede della famiglia nemica. Accanto ai due protagonisti, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Miss Fallaci, che debutterà nel 2023, la serie originale Paramount+ dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale, Oriana Fallaci.

Bosé, la serie TV che ritrarrà l'incredibile vita di un artista dalla personalità unica e fortemente riconoscibile: Miguel Bosè. La serie, composta da sei episodi, trasporterà gli spettatori in diversi momenti della carriera del cantautore, iniziata alla fine degli anni '70, svelando le storie che stanno dietro all'ispirazione, alla composizione e alla registrazione di alcune delle sue opere più iconiche, e come questo successo abbia influito sulla sua vita personale. La serie svelerà segreti sconosciuti, ci offrirà uno sguardo all'interno della sua cerchia di amici e mostrerà lo straordinario rapporto tra Miguel e i suoi genitori.

Le serie animate

Beavis and Butt-Head, duo animato tra i più iconici degli anni '90, sta per tornare con Beavis e Butt-Head alla conquista dell'universo, una storia che attraversa tecnicamente due secoli e promette di essere in cima a tutte le future liste dei film di fantascienza più stupidi mai realizzati. La saga inizia quando Beavis e Butt-Head finiscono in un campo spaziale grazie alla "condanna creativa" di un giudice del tribunale minorile nel 1998. Dopo aver rovinato una missione, vengono abbandonati nello spazio e finiscono per attraversare un buco nero e riemergere sulla Terra nel 2022, solo per scoprire un mondo molto diverso. Prestano la loro voce due stand-up comedian e autori comici italiani d'eccezione: Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

South Park The Streaming Wars segue Cartman che si scontra con sua madre in una lotta di intenti, mentre si svolge un conflitto epico che minaccia l'esistenza stessa di South Park, mentre in South Park The Streaming Wars - Part 2 la siccità ha portato la città di South Park sull'orlo del disastro.

I film vedranno la partecipazione di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, membri del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari, che daranno voce a diversi personaggi: Riccardo interpreterà un giornalista meteorologico nel primo episodio e l'attrice Gwyneth Paltrow nel secondo, mentre Elio, che dà voce a una guida nel primo episodio, presterà la voce al comico Larry David nel secondo film.

Originali Paramount+

Oltre a Tulsa King e The Offer, in streaming saranno disponibili:

1883, l'attesissimo prequel di "Yellowstone" di Taylor Sheridan che segue la famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo bastione dell'America selvaggia;

1923, sempre di Sheridan, con Helen Mirren e Harrison Ford nel più recente capitolo della storia delle origini di Yellowstone, che introduce una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplora i primi anni del XX secolo;

Halo, una serie basata sull'iconico franchise Xbox che racconta un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

Star Trek

Inoltre, Paramount+ è la destinazione per i fan di Star Trek in Italia. La nuova piattaforma offre Star Trek: Discovery, che segue i viaggi della Flotta Stellare nelle loro missioni alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e un ufficiale della Flotta Stellare che deve imparare che per capire veramente tutto ciò che è alieno, bisogna prima capire se stessi; e Star Trek: Strange New Worlds, che si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato il timone della U.S.S. Enterprise. La serie avrà come protagonisti i beniamini dei fan della seconda stagione di Star Trek: Discovery, Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Number One e Ethan Peck nel ruolo dell'Ufficiale Scientifico Spock. La serie seguirà il Capitano Pike, l'Ufficiale Scientifico Spock e Number One negli anni precedenti all'imbarco del Capitano Kirk sull'U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

I titoli di Showtime

I programmi targati Showtime includono American Gigolo, una rivisitazione in chiave moderna dell'iconico film del 1980; Super Pumped: The Battle for Uber, che racconta la storia di uno degli unicorni di maggior successo e più rivoluzionari della Silicon Valley, Uber; e L'uomo che cadde sulla Terra, basato sull'omonimo romanzo e film iconico, che segue un alieno arrivato sulla Terra in un momento di svolta nell'evoluzione umana.

Produzioni originali

Queste serie si aggiungeranno agli originali internazionali premium di Paramount+ prodotti da VIS - la divisione internazionale di Paramount Global - in associazione con società di produzione indipendenti in diversi mercati internazionali. I VIS Originals già annunciati in tutto il mondo includono Sexy Beast e A Gentleman in Moscow, dal Regno Unito; Bosé dall'America Latina e la Spagna; Sinaloa's First Lady e One Must Die dal Messico, Mask: Marie Antoinette Serial Killer dalla Francia; e a Thin Line, The Sheikh (Der Scheich) e Simon Beckett's Chemistry of Death dalla Germania.

Paramount+ Kids & Family

Tra i contenuti per bambini e famiglie sarà disponibile il revival della serie iCarly con l'attrice Miranda Cosgrove nel ruolo di Carly Shay, mentre lei e i suoi amici affrontano il lavoro, l'amore e la famiglia a vent'anni, oltre a Big Nate, una nuova serie animata incentrata su un bambino di prima media che ha un bisogno infinito di dimostrare al mondo la sua grandezza, il reboot dei Rugrats e iI Fantagenitori: ancora più Fanta, una nuova serie che unisce live action e animazione, basata sulla storica serie animata di Nickelodeon.

Paramount+ offre la serie animata in computer grafica Star Trek: Prodigy, sviluppata dai vincitori dell'Emmy Award Kevin e Dan Hageman (Trollhunters e Ninjago), la prima serie di Star Trek rivolta ad un pubblico più giovane e che segue un equipaggio eterogeneo di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito - una novità assoluta nella storia del franchise di Star Trek - ma nel corso delle loro avventure insieme, ognuno di loro verrà introdotto alla Flotta Stellare e agli ideali che essa rappresenta. Paramount+ offrirà anche una libreria delle serie più amate dai bambini e dalle famiglie, come SpongeBob SquarePants, PAW Patrol e molte altre.

Film Blockbuster

Oltre a nuove uscite come Top Gun: Maverick, in arrivo prossimamente in streaming, e Scream 5, Paramount+ offrirà sulla piattaforma classici iconici come Grease, Il Padrino, Star Trek, Transformers, e molto altro ancora.