Paradiso perduto, Gwyneth Paltrow rifiutò una scena di sesso con una star: "Ero in imbarazzo per mio padre"

La star di Seven e Shakespeare in Love ha confessato di aver detto 'no' ad una sequenza hot con un collega nel film per paura di far star male il genitore.

Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo che la spinse a rifiutare una scena di sesso con una sua co-star nel film Paradiso perduto di Alfonso Cuarón. In un video per Vanity Fair, l'attrice ha raccontato il primo incontro con il collega, ormai parecchi anni fa.

I due condivisero lo schermo nell'adattamento cinematografico del 1998 del classico letterario di Charles Dickens, Grandi speranze, portato sul grande schermo dal regista messicano di Gravity e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Il rifiuto di Gwyneth Paltrow

L'attrice non accettò di girare una scena di sesso con Ethan Hawke e i due attori hanno ricordato quel momento: "Ti ricordi quando Alfonso ti propose la scena d'amore?" ha chiesto Hawke. L'attrice ha risposto: "Oh, mio Dio". Paltrow spiegò che il regista aveva previsto una scena in cui il suo personaggio avrebbe ricevuto del sesso orale dal personaggio di Ethan Hawke.

Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow e Anne Bancroft in una scena di Paradiso perduto

"Io pensai: 'Oh, mio Dio, mio padre avrà un infarto'" ha spiegato Paltrow. Ethan Hawke ha spiegato come il regista aveva pensato la scena: "'La macchina da presa scenderà lungo il tuo ventre, poi risalirà sul tuo petto e poi inquadrerà il tuo volto mentre raggiungi l'estasi. E quando raggiungi l'estasi, la luce esploderà come il sole!'. E ricordo che guardai Gwyneth, e Gwyneth diceva 'Alfonso, non lo farò mai'".

L'attrice ha spiegato che all'inizio della sua carriera si sentiva particolarmente a disagio nel sapere che suo padre e suo nonno avrebbero visto scene di questo tipo: "Mi aveva davvero turbata. Ora non mi importerebbe".

L'elogio di Ethan Hawke alla collega in Paradiso perduto

"Avevi consapevolezza di come funziona il settore e di come quel tipo di immagini potesse essere manipolato e di cosa significasse per tuo padre" ha dichiarato Hawke, elogiando Paltrow per il suo comportamento.

"Forse in quel momento sono stata troppo pudica" ha ammesso Paltrow "Ero sicuramente preoccupata". In Paradiso perduto, Gwyneth Paltrow interpretava Estella nel dramma romantico ambientato a New York, scritto da Mitch Glazer. Hawke recitava nel ruolo di Finnegan "Finn" Bell, un giovane ingenuo che si innamora di Estella.