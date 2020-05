Papillon, la storia vera che ha ispirato il film

Papillon è un film del 1973 diretto da Franklin Schaffner; i protagonisti sono Steve McQueen e Dustin Hoffman. Il film, a sua volta basato sull'autobiografia di Henri Charrière, narra la vera storia della prigionia dello scrittore e le ripetute fughe dalla famigerata prigione sull'Isola del Diavolo. L'autobiografia del 1969 di Henri Charrière, "Papillon", divenne immediatamente un romanzo di grande successo nella Francia dell'epoca.

Nel 1931 Henri Charrière fu incriminato per l'omicidio di un uomo chiamato Roland Le Petit e successivamente condannato all'ergastolo, nonché a dieci anni di lavori forzati. Prima fu rinchiuso nella prigione di Caenfu ed in seguito trasferito nella prigione di Saint-Laurent-du-Maroni in Guyana francese e fu lì che iniziarono le ripetute fughe e catture, le morti scampate per miracolo, le continue ricerche di vendetta e perfino un breve periodo in cui entrò a far parte di una tribù locale.

Del film di Schaffner è stato realizzato un remake nel 2017. A proposito della storia e della sua principale fonte di ispirazione Charlie Hunnam dichiarò: "Inizialmente sia io che Rami ci siamo intenzionalmente allontanati dal film originale, Papillon, e abbiamo cercato di concentrarci sul romanzo di Henri Charrière. Soltanto dopo due settimane di ricerche abbiamo deciso che eravamo pronti per guardare il film ed è stato davvero emozionante."

Il film del 2017 ha estasiato sia il pubblico che la critica sin dalla sua presentazione al Toronto International Film Festival ed ha nuovamente fatto luce sull'incarcerazione e sulla fuga miracolosa di Charrière, descritta dettagliatamente dall'ex detenuto nella sua autobiografia del 1969. Il libro, una volta uscito, è diventato istantaneamente popolare in Francia ottenendo fama e consensi dalla critica, diventando un bestseller e guadagnando il suo posto nella lista dei classici moderni.