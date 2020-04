Paper Man: Ryan Reynolds risponde ironicamente ai commenti sul suo film dimenticato

Ryan Reynolds ha risposto tramite Twitter a un giornalista che ha parlato del suo film Paper Man, pellicola uscita nel 2009 che ha ricevuto critiche negative all'epoca ed è poi finita nel dimenticatoio.

Lance Ulanoff, caporedattore di Lifewire, ha scritto su Twitter di aver scelto casualmente visto Paper Man sul servizio streaming di Amazon Prime Video e di avere molte domande per Ryan Reynolds, interprete del film. L'attore ha commentato ammettendo di avere zero risposte per il giornalista.

I have zero answers. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 9, 2020

Nonostante gli innumerevoli successi ottenuti durante la sua carriera, anche Ryan Reynolds ha dei flop da dimenticare come Paper Man ma questo non spegne la sua vena ironica, che tanto lo contraddistingue nel mondo dei social network. La trama del film vedeva Jeff Daniels nei panni di uno scrittore in difficoltà che fa affidamento su un amico immaginario d'infanzia, impersonato da Ryan Reynolds come supereroe immaginario, che lo aiuta nelle sue decisioni di vita.

Paper Man, all'epoca, ha ricevuto recensioni negative dalla critica, anche sul sito web Rotten Tomatoes che gli ha assegnato un punteggio del 32% sulla base di 31 recensioni.