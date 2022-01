Papa Francesco in un negozio di dischi a Roma: le foto e il video

Ieri sera Papa Francesco ha fatto una sorpresa alla titolare dello Stereosound, un negozio di dischi nel centro di Roma, al fine di "benedire il locale ristrutturato". A diffondere le foto e i video del momento è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell'agenzia Rome Reports.

Il direttore, che si trovava per caso davanti al negozio nel tardo pomeriggio, ha filmato l'uscita di Bergoglio con una busta bianca sotto il braccio: secondo quanto rivelato da alcune testate giornalistiche il contenuto della busta sarebbe un disco di musica classica regalatogli dai negozianti.

La titolare di Stereosound, intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato che quella del Papa è stata "una visita piena di umanità e un'emozione immensa". Il Pontefice, a quanto pare, era già cliente del negozio in Via della Minerva da quando veniva a Roma prima come semplice sacerdote e poi come arcivescovo di Buenos Aires.

Papa Francesco ha parlato più volte del suo amore per la musica classica e, intervistato da padre Antonio Spadaro, ha dichiarato: "Amo Mozart, ovviamente. Quell'Et Incarnatus est della sua Missa in Do è insuperabile: ti porta a Dio! Amo Mozart eseguito da Clara Haskil. Mozart mi riempie: non posso pensarlo, devo sentirlo. Beethoven mi piace ascoltarlo, ma prometeicamente. E l'interprete più prometeico per me è Furtwängler. E poi le Passioni di Bach. Il brano di Bach che amo tanto è l'Erbarme Dich, il pianto di Pietro della Passione secondo Matteo. Sublime."