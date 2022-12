Paolo Sorrentino festeggia la vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio con una foto su Instagram

Il regista Paolo Sorrentino si è unito alle celebrazioni dell'Argentina per la vittoria dei mondiali di calcio in Qatar condividendo una foto su Instagram.

La vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio in Qatar ha entusiasmato molti sportivi di ogni nazione, tra cui anche il regista Paolo Sorrentino che ha celebrato online.

Il filmmaker ha infatti condiviso uno scatto su Instagram che lo ritrae mentre indossa la t-shirt della nazionale vincitrice, con una dedica davvero speciale.

Paolo Sorrentino ha infatti una maglia dell'Argentina autografata da Diego Armando Maradona che gli ha scritto una dedica molto sentita. Il campione, oltre alla propria firma, ha aggiunto anche il suo numero 10 e un ringraziamento al regista.

Sorrentino non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli e per il calcio, che ha ispirato anche il titolo del suo film È stata la mano di Dio, ispirato alla giovinezza dell'artista italiano, che fa riferimento al goal di mano segnato durante un match, ormai storico, contro l'Inghilterra.

Maradona, inoltre, era un elemento presente anche in Youth, in cui è presente un sosia del campione, lungometraggio con star Harvey Keitel e Michael Caine.

L'omaggio alla vittoria dell'Argentina, arrivata ai calci di rigori contro la Francia, non è quindi sorprendente o inaspettata.