Natalie Portman: 'Mi piacerebbe essere diretta da Greta Gerwig e Paolo Sorrentino'

Mentre è da poco uscito nelle sale May December e tra non molto la rivedremo nella serie Apple TV+ Lady in the Lake, Natalie Portman ha svelato nel corso di una nuova intervista i registi e le registe per cui le piacerebbe lavorare, tra questi anche Greta Gerwig e il nostro Paolo Sorrentino.

Nell'intervista concessa a L'Officiel, l'attrice Premio Oscar ha rivelato che amerebbe essere diretta da Greta Gerwig, con cui in passato ha anche condiviso il set. "Mi piacerebbe lavorare con Greta Gerwig come regista. Ho già lavorato con lei diverse volte come attrice in Amici, amanti e... e Jackie".

La Portman ha quindi citato anche Paolo Sorrentino e gradirebbe tornare a collaborare con Darren Aronofsky, con cui ha vinto il suo primo e unico Oscar con Il cigno nero: "Mi piacerebbe lavorare con Gina Prince-Bythewood [The Woman King], che è una persona con cui sto cercando di trovare un progetto da tempo, e con Paolo Sorrentino. Poi ci sono molte persone con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Alma Har'el [Lady in the Lake], con Darren Aronofsky e Pablo Larrain"

Lady in the Lake, di cosa parla?

Basata sull'omonimo romanzo del 2019 di Laura Lippman, la Portman interpreterà Maddie Schwartz, una casalinga degli anni Sessanta che abbandona il marito per diventare una reporter investigativa a Baltimora, dove si lascia coinvolgere dagli omicidi apparentemente non collegati di una ragazza ebrea e di una donna di colore. La serie dovrebbe debuttare quest'estate.

A occuparsi della regia e della sceneggiatura, in collaborazione con Dre Ryan, sarà Alma Har'el, filmmaker che ha conquistato l'attenzione della critica e del pubblico con il lungometraggio Honey Boy.