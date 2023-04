La rottura di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: annunceranno la loro separazione a Verissimo?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano, la coppia avrebbe deciso di prendere strade diverse. L'indiscrezione è stata fornita da Dagospia, lo stesso portale che annunciò la fine della relazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. L'ufficializzazione potrebbe arrivare durante il fine settimana. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip 7 sarà ospite di Verissimo.

"È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana", scrive Dagospia rendendo pubblica la notizia della separazione tra i due.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati insieme dal 1997 e si sono sposati nel 2002. La coppia ha tre figli, Silvia, Davide e Adele. Secondo il breve messaggio apparso sul sito di Roberto D'Agostino, sembra che la loro separazione sia consensuale e che Paolo e Sonia abbiano intenzione di gestire la situazione in modo pacifico. Non ci saranno Rolex rubati e borse tenute in ostaggio, come è avvenuto nel divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Per il momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali, poco fa, su Instagram, Sonia Bruganelli ha scritto un post che sembra avvalorare lo scoop di Dagospia "Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu".

In un'intervista al settimanale Nuovo dello scorso dicembre, la produttrice televisiva aveva detto che da qualche tempo lei e Paolo vivevano in case separate: "Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo", si leggeva sulle pagine del magazine. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano acquistato un appartamento che confinava con il loro, in modo da avere maggiore libertà.