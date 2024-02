Ciao Darwin 9: stasera su Canale 5: la sfida del 16 febbraio è Tamarri vs Eleganti

Stasera 16 febbraio su Canale 5 in prima serata, dopo la pausa sanremese, va in onda Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il divertente e irriverente show-antropologico è tornato dopo quattro anni di attesa. Sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: 'Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra'.

Ciao Darwin

Ciao Darwin, ideato da Paolo Bonolis, prosegue la sua esplorazione semiscientifica, riprendendo da dove si era interrotto, per analizzare le peculiarità dell'uomo e della donna nel Terzo Millennio.

Due gruppi di individui, contrapposti per aspetto fisico, stile di vita, abitudini, ideologie e professione, accuratamente selezionati, ancora una volta, da SDL2005, si confrontano in divertenti competizioni.

Le sfide di stasera 16 febbraio

Questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie saranno Tamarri ed Eleganti. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e Raffaello Tonon, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 2.

Madre Natura

Quest'anno l'iconica Madre Natura si moltiplicherà: le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate.

Quante puntate sono e dove vederlo

Complessivamente, Ciao Darwin consta di dieci puntate, quella in onda stasera 16 febbraio è la nona e penultima puntata.

Ciao Darwin va in onda su Canale 5, e si può vedere in streaming su Mediaset Infinity e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.