Paolo Bonolis e Fiorello prendono in giro Dazn imbarazzando Sky Sport 24 (Video)

Paolo Bonolis e Fiorello, collegati a Sky Sport 24, hanno preso in giro i ritardi tecnici di DAZN, imbarazzando il conduttore di Campo Aperto - Calciomercato.

Paolo Bonolis e Fiorello hanno approfittato del collegamento con Sky Sport 24 per prendere in giro DAZN, imbarazzando il giornalista e conduttore Leo di Bello. La piattaforma multimediale nel primo weekend calcistico è ritornata a palesare i problemi tecnici della scorsa stagione.

I problemi tecnici di DAZN sono ormai diventati motivi di scherno, lo sanno bene Paolo Bonolis e Fiorello che, oltre ad essere degli ottimi showman, sono anche degli sportivi, Paolo Bonolis, in particolare è un grande tifoso dell'Inter. I due sono in villeggiatura in Sardegna, ed oggi erano collegati con i campi di tennis del Forte Village.

Che le cose fossero complicate per Di Bello si è capito subito, Paolo e Fiorello, si bloccavano al nome di DAZN, con Leo di Bello che li esortava a non esagerare "Fate i bravi ragazzi, fate i bravi che mi mettete in difficoltà".

Nonostante le preghiere del giornalista, Paolo si è avvicinato alla telecamera e, dopo averla coperta, ha detto: "il collegamento è stato interrotto", e dallo studio "No ragazzi però così è complicato, conduco a Sky Sport 24 da anni ma così è dura" e poi "Salutiamo Fiorello perché l'ho visto abbastanza pericoloso".

Alla fine Paolo si è convinto a parlare di calcio: "Alla mia Inter fanno paura tutte, MIlan, Napoli, Juventus, Roma". Ma la parentesi sportiva è durata poco, subito dopo i due showman hanno mimato un nuovo fermo immagine. A questo punto il giornalista ha chiuso il collegamento: "No ragazzi facciamo così, io vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio perché veramente qua si fa dura".