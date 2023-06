Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, matrimonio al capolinea: 'Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai'

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finito, questa volta la notizia arriva dai diretti interessati attraverso un'intervista rilasciata a Vanity Fair. I due personaggi televisivi nelle ultime settimane avevano negato che la loro relazione fosse giunta al capolinea, come aveva scritto Dagospia.

Il portale di Roberto D'Agostino ad Aprile aveva anticipato la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. "La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata al capolinea. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana", aveva scritto Dagospia.

La coppia aveva smentito la notizia attraverso un video pubblicato su Instagram, oggi invece, scopriamo che la relazione è realmente finita. "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati", hanno detto i due a Mario Manca.

"Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l'importante è andare avanti perché non si può tornare indietro", ha raccontato Paolo, rivelando come è finita la loro storia.

Sonia Bruganelli ha specificato: "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". L'opinionista del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto".

La coppia ha tre figli Silvia, 20 anni, Davide, 19, e Adele, 15 che, come ha sottolineato Sonia, non hanno capito la crisi dei genitori, grazie anche al comportamento di Bonolis. "Paolo è un padre e un marito meraviglioso. La cosa che mi ha sempre colpito di lui è la libertà che non ha mai tolto agli altri. L'ha insegnata ai nostri ragazzi, che sono cresciuti vedendoci attraversare litigi e difficoltà senza che il rispetto e l'amore venissero meno".

La fine del loro matrimonio, promettono, non avrà ripercussione sul piano lavorativo: "L'azienda di Sonia funziona molto bene - assicura Paolo - sono tutti bravi. Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo. Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C'è un processo naturale, definibile biologicamente come 'orchite', che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora".

Per quanto riguarda il loro futuro Paolo Bonolis ha detto: "L'amore è complesso, si trasforma, non è solo 'daje de tacco e daje de punta. Spero di ritrovarlo il prima possibile". "Ah, quindi se torno ti trovo occupato?", ha risposto Sonia. "È probabile, ma tu bussa lo stesso", ha replicato il conduttore.