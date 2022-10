Francesco Totti restituisce le borse a Ilary Blasi ma si tiene le scarpe. Lei non gli rende i Rolex

Primo scambio di refurtiva tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l'ex calciatore ha restituito le borse che aveva preso in ostaggio quando Ilary si era portata via i suoi rolex. Totti, per ora, si è tenuto le scarpe dell'ex moglie che non gli ha ancora fatto riavere i preziosi orologi.

Lo scambio di oggetti, sottratti dopo la rottura, è stato riferito dal Corriere della Sera, il quotidiano ha scritto che le borse di Ilary sono tornate ad occupare l'armadio della legittima proprietaria. Il valore della 'refurtiva' corrisponde a migliaia di euro, visto che le borse sono griffate da marchi come Chanel, Dior, Gucci, Hermès.

Secondo l'intervista rilasciata settimane fa da Totti allo stesso quotidiano, le borse erano state prese in ostaggio dall'ex calciatore quando aveva scoperto che Ilary aveva fatto sparire dalla cassetta di sicurezza i suoi Rolex, comprese le scatole e le garanzie. Come seconda mossa, Francesco si era portato dalla villa dell'Eur le numerose scarpe griffate di Ilary.

Per il momento, sembra che solo le borse abbiano fatto ritorno a casa, scarpe e rolex restano ancora ostaggio di questa Guerra dei Roses made in Roma. Un gesto, quello di Totti che, secondo Il Corriere, gli sarebbe stato consigliato dagli avvocati nel tentativo di evitare che la separazione finisca nelle aule dei tribunali. Stando alle notizie che filtrano, infatti, la Blasi è contraria alla separazione consensuale, pronta ad arrivare alla separazione giudiziale che, ovviamente, prevede tempi più lunghi.