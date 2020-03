Tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sarebbe stata una lite dietro le quinte di 'Avanti un altro'. La voce su un alterco tra i due storici amici ha fatto il giro dei social, ma davvero hanno litigato? No, sostiene Bonolis, che in una diretta Instagram ha parlato del loro rapporto.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato? Il dubbio era diventato certezza attraverso il tam tam dei soci alimentato dai soliti ben informati. Bonolis ne ha parlato durante una diretta Instagram ospite dell'autore televisivo Marco Salvati. "Sono ca...te. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca - ha tagliato corto conduttore di Avanti un altro. manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile".

Parlando delle scelte di vita del suo amico ha detto "Luca Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà. Rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà".

Nei giorni scorsi Paolo Bonolis ha polemizzato con Mediaset che ha deciso di mandare in onda il sabato sera le repliche di Ciao Darwin in competizione con Il Meglio di RaiPlay in onda su RAI 1. "Il perché lo abbiano fatto non l'ho capito, non me l'ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili", ha detto durante una diretta Instagram in cui ha paventato un possibile ritorno in RAI "Il senso della vita? No, non torna, a meno che non mi muovo a Mediaset e vado in RAI. E questo potrebbe accadere".