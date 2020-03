Coronavirus, Mediaset stravolge il day time, la reazione di Paolo Bonolis: “non capisco”

Mediaset da oggi manderà in onda le repliche di 'Forum' e 'Avanti un altro', destino diverso per 'Uomini e donne' e 'Mattina 5': Paolo Bonolis sui social polemizza con la scelta dell'azienda.

Paolo Bonolis si scontra con Mediaset per le decisioni prese per l'emergenza Coronavirus. L'azienda ha cambiato il daytime e manderà in onda le repliche di 'Avanti un altro', il conduttore protesta su Instagram

L'emergenza sanitaria sta sconvolgendo i palinsesti di RAI e Mediaset. L'azienda di Cologno Monzese ha deciso di stravolgere il suo day time coinvolgendo 'Mattino 5', 'Forum', 'Uomini e donne', 'Avanti un altro'. Mediaset lo ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa che ha suscitato il malumore di Paolo Bonolis.

"'Forum' e 'Avanti un altro' - si legge - saranno mandate in onda riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni". Il conduttore romano non ha digerito la scelta della sua azienda sostenendo che le registrazioni della sua trasmissione sono state effettuate e completate "Prendo atto della decisione aziendale - ha scritto su Instagram - ma leggo nel loro testo la seguente frase: 'le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà'. Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah".

Nel frattempo 'Uomini e Donne' "proseguirà per alcune puntate - si legge sempre nel comunicato - per poi sospendere temporaneamente le trasmissioni". 'Mattino 5' diventa 'Mattino 5' - speciale', il programma vede anche il cambio di conduzione, il giornalista Francesco Vecchi prende il posto di Federica Panicucci.