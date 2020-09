Paolo Bonolis difende Flavio Briatore: "Grottesco e insensato l'accanimento contro di lui"

Flavio Briatore, messo sotto accusa per il focolaio di Coronavirus al Billionaire, viene difeso da Paolo Bonolis con il quale aveva giocato a calcetto in Sardegna.

Paolo Bonolis difende Flavio Briatore dall'attacco mediatico a cui è stato sottoposto dopo le notizie sul suo stato di salute: l'imprenditore positivo al Covid-19 è accusato di aver sottovalutato la portata del virus favorendo gli assembramenti nella sua discoteca in Sardegna.

Il Billionaire è stato uno dei focolai Coronavirus in Sardegna, nel locale quasi sessanta dipendenti sono risultati positivi al tampone e lo stesso proprietario è stato ricoverato in ospedale a Milano. Flavio Briatore, che aveva sempre attaccato il governo per la chiusura delle discoteche, è stato particolarmente preso di mira anche perchè in un primo momento aveva cercato di nascondere la sua positività parlando di prostatite. Paolo Bonolis, che poco prima di ferragosto aveva giocato a calcetto con l'imprenditore, lo ha difeso nel corso di un'intervista all'Huffington Post dicendo: "Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!"

Paolo Bonolis e i suoi familiari si sono sottoposti al tampone dopo la notizia che Sinisa Mihajlovic era risultato positivo al Covid, l'allenatore del Bologna aveva preso anche lui parte alla partita finita sotto accusa.

Il conduttore di Ciao Darwin difende però l'amico dall'accusa di aver infettato altre persone: "trovo ridicolo questo j'accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell'AGUI, l'Associazione dei Grandi Untori Italiani".

Bonolis prova a spostare l'attenzione dell'opinione pubblica concludendo così: "Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell'altro e alla situazione che stiamo vivendo".