Flavio Briatore: Covid o prostatite? L'ospadale San Raffaele fa chiarezza

Flavio Briatore è ricoverato, in isolamento, al San Raffaele di Milano per Covid e non per una prostatite, come ha chiarito l'ospedale in un comunicato dopo le dichiarazioni di Daniela Santanchè.

È stato l'ospedale San Raffaele a fare chiarezza: Flavio Briatore si trova attualmente in isolamento per Covid, e non per una più banale prostatite. La struttura ha dovuto diramare un comunicato stampa dopo il polverone sollevato da un'intervista rilasciata dallo stesso imprenditore e dopo la dichiarazione di Daniela Santanchè.

Ieri sera, in diretta su La7, una delle migliori amiche dell'imprenditore 70enne, Daniela Santanchè, aveva dichiarato che il ricovero di Flavio Briatore era dovuto solo ad una prostatite molto fastidiosa e non, come recitava la notizia battuta dalle agenzie in mattinata, al Coronavirus. Qualcuno, come Paola Ferrari, sui social si è sentito pronto a sostenere quanto detto dalla senatrice, che in realtà aveva ripreso quanto dichiarato in giornata dallo stesso Briatore nel corso di un'intervista.

Sono convinta che @Briatore non sia positivo al #COVID19 e che l’onorevole @DSantanche dica la verità. Diffondere notizie false volontariamente su questo tema sarebbe di rilevanza penale #Prostatite #FlavioBriatore #Santanche #coronavirus — paola ferrari (@paolaferrari_og) August 26, 2020

Mentre il popolo dei social si scatenava, parlando già di terrorismo dei media rispetto alla pandemia, ecco arrivare il comunicato direttamente da quella struttura, il San Raffaele, in cui attualmente l'imprenditore è ricoverato. E mentre si susseguivano le notizie circa un vero e proprio focolaio al Billionaire, con 58 contagiati fin qui accertati, l'ospedale ha confermato che in effetti Flavio Briatore era arrivato per i sintomi di una patologia diversa (non viene specificato quale) ma il tampone non ha lasciato spazio a dubbi. Appurata la positività al Coronavirus, l'imprenditore è stato immediatamente messo in isolamento, come prescritto dalle norme anti-contagio.