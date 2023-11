Paola Cortellesi, premiata a Sorrento con il Biglietto d'oro, conferma che tornerà in futuro alla regia

Paola Cortellesi è stata premiata a Sorrento, durante le Giornate Professionali di Cinema, con il Biglietto d'oro grazie al suo film C'è ancora domani e, insieme a Emanuela Fanelli, ha inoltre conquistato il premio LED ANEC, assegnato dalle esercenti donne. Sul palco dell'evento l'attrice, per la gioia di chi ha apprezzato la sua opera prima, ha confermato che si metterà prossimamente di nuovo alla prova dietro la macchina da presa.

Le dichiarazioni della star del cinema italiano

Con la sua consueta ironia, Paola Cortellesi ha ricevuto i premi ottenuti grazie alla sua opera prima come regista C'è ancora domani, film dominatore ai box office italiani nelle ultime settimane.

L'artista ha ricordato gli ostacoli affrontati durante la produzione: "Ora siamo qui a festeggiare. Ma sulla carta questo film era un film d'epoca, in bianco e nero e che parlava di un argomento certo non divertente...". Dopo aver ringraziato tutti i produttori che hanno creduto in un progetto non certo facile e che prometteva grandi incassi, Paola ha spiegato che il primo segnale positivo il film l'aveva ricevuto a Riccione e, passo dopo passo, ha ottenuto il successo.

Chi ha amato il suo primo film potrà però attendere il prossimo impegno alla regia di Paola Cortellesi che ha dichiarato: "Ci sarà ancora un domani, e anche un dopodomani...".

La regista ha voluto poi ringraziare tutto il cast del film e ricordato che ha ricevuto altri volte il Bighlietto d'oro, ma mai, ovviamente, come regista.

C'è ancora domani nella donna: Paola Cortellesi e altre 5 registe che hanno raccontato il mondo femminile

Il premio

I Biglietti d'Oro per la stagione cinematografica 2022-2023, assegnati dall'ANEC nell'ambito della 46 edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Enforcement, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2022 a novembre 2023.

A conquistare il riconoscimento sono stati, in questa edizione, C'è ancora domani di Paola Cortellesi (Wildside - Vision Distribution), Il grande giorno di Massimo Venier (Agidi Due - Medusa Film) e Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Wildside - Vision Distribution).

Avatar - La via dell'acqua (The Walt Disney Company), Barbie (Warner Bros. Pictures), e Oppenheimer (Universal Pictures Int. Italy) hanno invece vinto il premio come film più visti in assoluto.