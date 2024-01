Paola Cortellesi e il sessismo nelle fiabe: 'Se Biancaneve era una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata?'

Non ha mancato di suscitare polemiche il monologo sugli stereotipi contenuti nelle fiabe più conosciute con cui Paola Cortellesi ha inaugurato l'anno accademico della Luiss. L'attrice e regista, il cui esordio C'è ancora domani ha sbancato il botteghino diventando il primo incasso dell'anno in Italia e il quarto incasso assoluto, ha colpito duro ironizzando sulle fiabe più celebri come Biancaneve e Cenerentola per svelare gli stereotipi sessisti in esse contenuti.

Secondo quanto riportato da Stampa e Repubblica, Paola Cortellesi sarebbe tornata sui temi a lei più cari chiedendo provocatoriamente al pubblico, "Perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia?" Il suo scopo, nel monologo, è quello di portare allo scoperto quei luoghi comuni, apparentemente innocenti, che nei secoli hanno "costruito l'immaginario collettivo sulle donne, ingabbiandole solo in certi ruoli", come scrive La Stampa. Ruoli che nelle favole avrebbero una rigida fissità caratteriale (come del resto, essendo fiabe, quelli degli uomini o degli animali ndr)".

Puntando il dito contro la tendenza a valorizzare la donna solo per le sue virtù estetiche, Cortellesi si è soffermata sulla fiaba di Biancaneve esclamando "Biancaneve faceva la colf ai sette nani!" per poi chiedersi: "Se Biancaneve fosse stata una cozza, il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso?" L'attrice avrebbe poi rivolto un "appello accorato agli studenti maschi chiedendo rispetto verso le compagne e tutte le donne".

Le reazioni al monologo contro il sessismo

Le frasi contro le fiabe estrapolate dal monologo di Paola Cortellesi hanno infiammato gli animi degli utenti che non concordano con la sua visione. Critiche e reazioni polemiche non sono mancate, con i più infervorati pronti a riversarsi sui social media per puntare il dito contro le parole dell'attrice. Di seguito alcune reazioni tra cui spiccano personaggi pubblici come il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani.