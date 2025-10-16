Paola Cortellesi sul red carpet della Festa di Roma: "Sono a buon punto col secondo film"

Elegantissima, fasciata in abito blu e nero Giorgio Armani, Paola Cortellesi ha rassicurato i fan annunciando che il suo secondo film da regista è a buon punto. L'attrice ha sfilato sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, dove è presente in veste di presidente di giuria del concorso Progressive cinema, aggiornando il pubblico sui suoi prossimi impegni.

"Col secondo film, siamo a buon punto" ha dichiarato ai microfoni di Aska News. "Rispetto a C'è ancora domani sarà sicuramente più facile, c'è una fiducia maggiore, ma io ringrazierò sempre i produttori che hanno creduto in C'è ancora domani. Non è che ci fosse la fila di persone che volevano quando lo proponevo. Ora è tutto diverso, ma devo sempre ringraziare i produttori che mi hanno dato fiducia quando erano tutti perplessi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come affronterà Paola Cortellesi il compito di presidente di giuria?

Da giudicata a giudicante, l'attrice e regista di C'è ancora domani si troverà a scegliere le opere del concorso romano da premiare insieme ai colleghi giurati.

"Ci prepariamo a 10 giorni di grande cinema e tanti tanti film tanti film. Affronteremo il compito con responsabilità" ha assicurato. "Vogliamo cercare di fare queste scelte in modo serio e di impegnarci a vedere bene e a discutere con attenzione di ogni film e basta. Vogliamo lasciarci sorprendere dalle cose belle che questi film ci regaleranno. L'obiettivo è fare seriamente il nostro lavoro. Non è difficile, dobbiamo solo essere puntuali, vedere bene tutto e discuterne costantemente" ha detto.

Paola Cortellesi in Armani sul red carpet della festa di Roma 2025

Potete leggere la nostra recensione di La vita va così, film di Riccardo Milani - marito della Cortellesi, tra l'altro - che ha inaugurato ieri la Festa di Roma. Facendo irruzione sul palco della sala Sinopoli, come rivela Ansa, Paola Cortellesi ha ricordato come sia stata proprio la direttrice Paola Malanga a volere il suo debutto da regista in programma.

"Non lo ricordo per vantarmi, il mio scopo è più meschino" ha scherzato. "Mettere un pochino di ansia da prestazione a mio marito Riccardo Milani".

La Festa del Cinema di Roma 2025 prosegue oggi con un ricco programma che prevede, tra l'altro, le anteprime di Hedda di Nia DaCosta e Eddington di Ari Aster.