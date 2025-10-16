Roma 2025: giovedì 16 ottobre in programma Eddington e Hedda, tra gli ospiti Nia DaCosta e Uberto Pasolini

Il programma di giovedì 16 ottobre è ricco di proposte e appuntamenti da non perdere, e non mancano anche i Restauri e i dialoghi con registi e artisti.

La seconda giornata della Festa del Cinema di Roma 2025 proporrà incontri e proiezioni molto attese dal pubblico della capitale: tra gli ospiti ci saranno Uberto Pasolini e Nia DaCosta, mentre tra i film in programma ci sarà spazio per Eddington e L'incident de piano.

Nel pomeriggio di giovedì, infatti, torneranno gli appuntamenti di Paso Doble e verrà consegnato il Premio Progressive alla Carriera, consegnato dalla direttrice artistica dell'evento cinematografico, Paola Malanga.

L'appuntamento di Paso Doble

La Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone proporrà, alle 16:30, l'incontro tra Lord David Puttnam, premiato alla Festa con l'Industry Lifetime Achievement Award, e Uberto Pasolini, impegnati in un dialogo all'interno del programma di Paso Doble.

Il produttore britannico, che ha portato al successo film come Fuga di mezzanotte e Momenti di Gloria, parlerà del cinema di ieri e di oggi con con un assistente diventato a sua volta produttore di successo mondiale (Full Monty - Squattrinati organizzati), poi regista e sceneggiatore (Still Life, Nowhere Special - Una storia d'amore, Itaca - Il ritorno).

Still Life: il regista Uberto Pasolini sul set del film

Il premio alla Carriera

Gli appassionati di cinema, alle 19 al Teatro Studio Gianni Borgna, potranno invece assistere alla consegna del Premio Progressive alla Carriera assegnato alla regista newyorchese Nia DaCosta. La filmmaker ha firmato titoli molto apprezzati come Little Woods, che ha vinto al Tribeca Film Festival il Nora Ephron Prize, l'horror Candyman (di cui potete leggere la nostra recensione), e il fantasy The Marvels, trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, nuovo capitolo della famosa saga in uscita nel 2026, la regista è ospite della Festa con Hedda, proposto nella sezione Grand Public, che propone una rilettura contemporanea e femminista di Hedda Gabler, il dramma pubblicato da Henrik Ibsen nel 1890.

I titoli della sezione Grand Public

Alle ore 18:45 presso la Sala Sinopoli, in coproduzione con Alice nella città, verrà proposto il film Per te diretto da Alessandro Aronadio, che racconta la storia dell'undicenne Mattia Piccoli, insignito nel 2021 del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella per l'aiuto dato al padre Paolo che, poco dopo i 40 anni, ha iniziato a perdere frammenti della sua memoria. Il film racconta il loro legame intimo, il sostegno silenzioso della madre Michela e la bellezza dei piccoli gesti quotidiani.

Sempre nella sala Sinopoli, alle ore 21:30, verrà proiettato Breve storia d'amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice di successi come La ragazza del lago, Il traditore, Gomorra - La serie. Il film esplora sapientemente i labili confini tra amore e passione, rendendo palpabile il vortice emotivo dei personaggi e tratteggiando la complessità delle relazioni adulte, dove il desiderio diventa catalizzatore di verità dolorose e confronti inevitabili.

Il terzo titolo della sezione proposto il 16 ottobre è Moss & Freud di James Lucas, proiettato alle 18:15 in Sala Petrassi. Nel 2001, dopo che Kate Moss aveva affermato in un'intervista a Dazed & Confused che le avrebbe fatto piacere essere ritratta da Lucien Freud (nipote di Sigmund Freud e uno dei più grandi ritrattisti del '900), fu lo stesso pittore, attraverso sua nipote, a chiederle di incontrarlo. Moss posò per nove mesi, dai quali nacquero un'amicizia e il celebre Naked Portrait 2002, un ritratto dai toni dorati, battuto all'asta da Christie's nel 2005 per più di sei milioni di dollari.

I titoli in concorso nella sezione Progressive Cinema

Al Teatro Studio Gianni Borgna, verrà proiettato alle 14:30 il film L'accident de piano diretto da Quentin Dupieux, regista francese che propone uno dei suoi personaggi più inquietanti affidandolo ad Adèle Exarchopoulos. Sul grande schermo l'attrice veste i panni di Magalie, star del web affetta da insensibilità congenita al dolore, diventata famosa grazie ai video in cui si sottopone a esperienze estreme e pericolose.

Alle ore 16.45 il pubblico potrà poi assistere a Hen di György Pálf, già autore di Taxidermia (Cannes 2006). Il lungometraggio racconta la storia di una gallina, a partire dall'uovo che viene deposto. E adotta il punto di vista del volatile con un effetto spiazzante, inquietante e post-umano.

Il programma di Best of 2025

Alle ore 21, presso la Sala Petrassi, è in programma Eddington di Ari Aster, già regista di Midsommar e di Beau ha paura. Il film è ambientato nel maggio 2020, in piena pandemia, a Eddington, nel New Mexico. Al centro della trama c'è una violenta faida tra lo sceriffo e il sindaco che rischia di degenerare in una polveriera pronta a esplodere. I cittadini, in un clima ogni giorno più teso, si ritrovano divisi gli uni contro gli altri in un vortice di sospetti e paure. Nel cast, davvero stellare, ci sono Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler.

Eddington: Joaquin Phoenix, Emma Stone in un frame

Alle ore 21:30, al Teatro Studio Gianni Borgna, si potrà vedere, alla presenza del regista, Yes di Nadav Lapid, tra i principali cineasti israeliani viventi. I protagonisti del film sono il musicista jazz Y. e sua moglie Jasmine, che frequentano il bel mondo di Tel Aviv, esibendosi alle feste di lusso e, spesso, vendendo i loro corpi ai rappresentanti dell'élite. Per Y., però, le cose precipitano quando, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, viene incaricato di comporre la musica per un nuovo inno nazionale. Da quel momento, il musicista dovrà fare i conti con le implicazioni morali della propria arte.

Le altre proposte di giovedì 16 ottobre

Nel programma della sezione Proiezioni Speciali, alle ore 16, la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione di Put Your Soul On Your Hand and Walk della regista iraniana Sepideh Farsi, che propone un ritratto di Gaza costruito attraverso mesi di videochiamate con la ventiquattrenne fotogiornalista palestinese Fatma Hassouna, uccisa poi lo scorso aprile durante un attacco israeliano. Alle ore 20:30 presso il Teatro Olimpico Acea, sarà poi la volta di Willie Peyote - Elegia sabauda di Enrico Bisi, alla presenza del regista e dell'artista che si racconterà parlando di musica, ma non solo. Sul grande schermo si segue infatti la sua quotidianità, tra prese di posizione scomode e momenti di leggerezza. Dalla crisi del 2022 al palco di Sanremo 2025, emerge un ritratto autentico di un artista che naviga nello showbusiness senza compromessi, restituendo una visione intima e coerente della sua vita e del suo lavoro.

Completano il programma del 16 ottobre: nella sezione Freestyle, alle ore 14 al MAXXI, di The Librarians della regista Kim A Snyder, sulla censura libraria negli Stati Uniti; di Oltre il confine: le immagini di Mimmo e Francesco Jodice (ore 16:30), diretto di Matteo Parisini che propone un dialogo tra i due artisti; di Stardust: A Story of Love and Architecture di Jim Venturi e Anita Naughton (ore 19), che rende omaggio agli architetti Robert Venturi e Denise Scott Brown.

La programmazione del MAXXI concluderà alle ore 21:30 con La forza del destino di Anissa Bonnefont, che regala uno sguardo dietro le quinte del debutto della stagione lirica del teatro la Scala di Milano avvenuto il 7 dicembre 2024.

I titoli presentati alla Casa del Cinema

Nella Sala Cinecittà, nell'ambito della sezione Storia del Cinema, verranno proposti alle ore 18 Bombolo - Core de' Roma di Stefano Calvagna, che ripercorre la carriera di Franco Lechner; e alle ore 20 sarà proiettato Sergio e Mirta - Storia di un matrimonio in 8mm, con cui il regista Fabrizio Laurenti porta sul grande schermo i filmati amatoriali girati negli anni '50 dal giovanissimo regista Sergio Corbucci.

Alle ore 16 sarà in programma la proiezione, nella sezione dedicata ai Restauri, di The Big Heat di Fritz Lang, curato da Sony Pictures Entertainment, mentre alle 21:30 sarà il turno di The Day of the Locust di John Schlesinger, restaurato grazie a Paramount Pictures.