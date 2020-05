Paola Cortellesi: Lettera al Padreterno, il video su Instagram emoziona e fa riflettere

Paola Cortellesi legge una Lettera al Padreterno in un video su Instagram e ed emoziona con la sua preghiera in un momento difficile: la nostra lotta al Coronavirus.

È Paola Cortellesi a far commuovere il web grazie a una Lettera al Padreterno, che l'attrice italiana ha letto in video pubblicato su Instagram.

Accento romano, serietà assoluta e un testo che fa riflettere: la Lettera al Padreterno presentataci dalla Cortellesi su Instagram sta spopolando sul web, riportando delle candide osservazioni espresse sotto forma di poesia, ma non per questo meno vere.

"'Lettera al Padreterno'. Della mia amica S, donna straordinaria che ogni giorno si prende cura degli altri e ogni tanto regala poesie" scrive nella caption del video.

Poi parte, indirizzandosi al Signore da parte di noi, gli esseri umani, gli stessi che finora tanto hanno fatto, ma ancora poco hanno compreso.

"Lo capisci Padretè, che co st'opere imponenti, ste invenzioni, sti portenti, c'era parso de sapé molte cose più de te".

Ma ecco arrivare la doccia fredda, ovvero ciò che sta avvenendo in questi ultimi mesi, in primis la pandemia.

"Ce tenevo che sapessi che sta manica de fessi senza un filo de umiltà, che tu chiami umanità, ha capito la lezione, sotto i colpi del bastone. I bastardi del Creato, noi, sta razza maledetta, qualche cosa l'ha imparata, e gli è toccato farlo in fretta: non ha senso proprio niente se non poi sta co la gente".

"Tu da solo tutto puoi. Tu, che non sei come noi. Fa finì st'epidemia, che scompaia, vada via. Ce lo sai... Semo imperfetti. Ma lo vedi tra li letti, c'è l'amore, mo non manca. Grande come la speranza. Oltre i vetri, in quella stanza, della gente in tuta bianca che combatte senza sosta sto nemico che li sfianca, che je sta rompendo l'ossa. Se ci aiuti, vinceremo sta battaglia eccezionale contro un virus che è letale" afferma poi, verso le battute finali, e chiude "M'emoziono adesso, e tremo, che quest'essere mortale, a cui er male ha messo un freno, po' fa cose straordinarie se capisce che è terreno".