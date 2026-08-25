Paola Caruso ritrova Fabio Talin: "Non riusciamo a stare lontani"

Dopo le parole che avevano fatto pensare alla fine della relazione, Paola Caruso e Fabio Talin si mostrano nuovamente insieme sui social e raccontano la decisione di dare una nuova possibilità alla loro storia.

Sembrava che la storia d'amore tra Paola Caruso e Fabio Talin fosse arrivata al capolinea, dopo le parole condivise dalla showgirl sui social. A pochi giorni dallo sfogo che aveva fatto pensare a una separazione, però, arriva una nuova svolta. Paola e Fabio sono infatti ricomparsi insieme in un video pubblicato sui social, sorridenti e complici. A spiegare il motivo del riavvicinamento è stata la stessa l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, con una frase che lascia poco spazio ai dubbi.

Paola Caruso e Fabio Talin di nuovo insieme dopo la crisi

Paola Caruso ha infatti pubblicato un video nel quale appare nuovamente al fianco del compagno. I due sono insieme in macchina, sorridenti e complici. Nel filmato, Fabio Talin si rivolge a Paola definendola "irresistibile", mentre la showgirl ha spiegato ai suoi follower perché hanno deciso di concedere una nuova possibilità alla loro relazione: "Non riusciamo a stare lontani"

Solo pochi giorni fa, Paola Caruso aveva lasciato intendere sui social che qualcosa non andasse nella sua vita sentimentale. In un messaggio condiviso con i follower aveva scritto: "Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita... Alcune donne nascono con un destino, purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio e chi non capisce questo evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro. Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti".

Paola Caruso

Parole che avevano spinto alcuni follower a ipotizzare una possibile rottura con Fabio Talin. Ora, però, il nuovo video sembra raccontare un'altra storia: la coppia è tornata a mostrarsi insieme e, almeno per il momento, sembra aver superato la fase di difficoltà.

La storia d'amore tra Paola Caruso e Fabio Talin era diventata pubblica all'inizio del 2026. Lui, imprenditore originario del Veneto, ha alle spalle un'esperienza nel mondo dell'automobilismo ed è oggi alla guida di TrueStar Group, società attiva nei servizi aeroportuali. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Caruso aveva parlato più volte del legame con il compagno, sottolineando quanto fosse importante per lei.