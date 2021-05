Panic: il trailer della nuova serie Prime Video tratta dal libro di Lauren Oliver

Panic è la nuova serie che debutterà il 28 maggio su Amazon Prime Video e online è stato condiviso il primo trailer che svela l'atmosfera del progetto tratto dal romanzo di Lauren Oliver.

Nel filmato vengono introdotti i protagonisti e le prove di coraggio che devono affrontare nel tentativo di ottenere la possibilità di ottenere una vita migliore grazie a un evento annuale che mette in palio una grande somma di denaro, obbligando i partecipanti a superare le proprie paure.

Panic è la nuova serie composta da dieci episodi di un'ora in arrivo su Amazon Prime Video, scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo omonimo romanzo best-seller). La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Ma quest'anno le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Lauren Oliver ha creato e scritto Panic, e ne è executive producer con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Adam Schroeder. Lynley Bird e Alyssa Altman sono co-executive producer. Panic è prodotta da Amazon Studios. I protagonisti sono Olivia Welch nel ruolo di Heather Nill, Mike Faist che sarà Dodge Mason, Jessica Sula nei panni di Natalie Williams, Camron Jones che sarà Bishop Mason, Ray Nicholson che interpreta Ray Hall, ed Enrique Murciano che sarà lo sceriffo Cortez.