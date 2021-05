Panic, intervista al cast: “Nessuno dovrebbe giocare a quel gioco”

Panic: un'immagine della serie

Più che giovani, carini e disoccupati sono giovani, carini e in cerca di denaro, di un modo per lasciare la cittadina del Texas dove abitano. Stiamo parlando dei protagonisti di Panic, la nuova serie Prime Video disponibile dal 28 maggio, che per motivi diversi e allo stesso tempo comuni decidono di partecipare (o sostenere chi partecipa) al gioco pericoloso al centro della storia. Hanno posizioni differenti sulla propria partecipazione al gioco nella realtà Olivia Welch che interpreta Heather Nill, Jessica Sula che è Natalie Williams, Camron Jones che interpreta Bishop Mason, e Ray Nicholson (il figlio di Jack Nickolson) che è Ray Hall. Proprio come hanno ci hanno raccontato in questa nostra video intervista al cast di Panic.

La video intervista a Olivia Welch, Jessica Sula, Camron Jones e Ray Nicholson

GIOCHIAMO A PANIC?

Panic: una scena della serie

Jessica Sula rivela come giocherebbe per un milione di dollari, sarebbe per lei una cifra adeguata per rischiare, ovviamente in contanti. Ray Nicholson sembra essere l'unico giudizioso del gruppo, non giocherebbe per nulla al mondo "perché non vuole morire". Del resto, più la posta in gioco è alta, più significa che aumenta anche il pericolo. Ognuno dei protagonisti spera di avere in comune le doti positive col proprio personaggio, anche se Jessica prenderebbe volentieri in prestito un po' dell'impertinenza di Natalie: "Lei ha quel non so che (non che penso che lo sia in realtà) da cattiva ragazza, è un po' come dire impertinente, ed è divertente perché io invece mi sento troppo timida a volte". Lo stesso vale per la curiosità di Heather, che come dice il proverbio uccise il gatto, mentre Camron spera di avere lo stesso spirito altruista di Bishop. L'unico che spera di essere molto diverso dal proprio personaggio è quello che ne condivide il nome, Ray, che non spende bellissime parole "è un pessimo vincente e un ancor più pessimo perdente". D'altronde l'amicizia e il lavoro di squadra sono due dei temi nella serie e i quattro giovani interpreti sembrano averla presa alla lettera anche nella realtà.

Panic, recensione: Adrenalina, amore e introspezione nella serie Prime Video ispirata al romanzo young adult

LAVORO DI SQUADRA

Panic: il cast in una foto di scena

Quello che è emerso parlando con loro è come siano giovani e come abbiano fatto gruppo sul set, cementando un'amicizia magari per gli anni a venire. Essere stati tutti in trasferta in Texas ha aiutato, come racconta Jessica: "Personalmente amo molto la location. So che tutti i personaggi se ne vogliono andare, ma è stato bello imparare a conoscere i vari aspetti e scenari del Texas". Le fa eco Olivia: "Filmare in quella città è stato bello, tutte le persone del luogo sono state così accoglienti e meravigliose, dai negozianti agli altri abitanti". Senza dimenticare gli ottimi barbecue e pizza, ovviamente.

Una scena di Panic

È proprio l'aspetto misterioso e avventuroso dato anche dalla location quello che secondo i ragazzi diversifica Panic dagli altri young adult. Anche la scena preferita per i quattro protagonisti non è da soli ma o in gruppo o in coppia. Camron e Olivia apprezzano molto l'aver girato con Ray, e quest'ultimo ha trovato una bella chimica con Olivia, soprattutto nelle scene più intense e difficili come quella in macchina del quarto episodio. Jessica adora le sequenze e i momenti in cui il gruppo è riunito o comunque agisce insieme, anche se fosse contro il suo stesso personaggio: "Sai anche qual è stata una scena divertente? Non voglio fare spoiler ma quella in cui tutti dicono 'Vattene Natalie' e tutti sono impertinenti con me. Un bel lavoro di gruppo!".