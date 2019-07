Panic Room, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Panic Room, il claustrofobico thriller del 2002 diretto da David Fincher e interpretato da Jodie Foster e una giovanissima Kristen Stewart.

Meg Altman (Jodie Foster) si trasferisce a Manhattan con sua figlia Sarah, dopo aver divorziato dal marito. La prima notte nella loro nuova casa, tre sconosciuti fanno irruzione per cercare una grossa somma di denaro che il precedente proprietario dell'appartamento aveva nascosto in casa. Meg e Sarah, spaventate dall'intrusione, si chiudono nella panic room, una stanza blindata dotata di telecamere. E per loro sarà l'inizio di un lungo incubo...

Jodie Foster e Kristen Stewart in una scena di Panic Room

Originariamente Nicole Kidman avrebbe dovuto interpretare la protagonista Meg Altman, e ha anche iniziato a girare il film! Poi dopo soli diciotto giorni di riprese, l'attrice ha dovuto abbandonare il film a causa di un infortunio al ginocchio avvenuto nelle riprese di Moulin Rouge che non le permetteva di girare le scene d'azione. David Fincher, a quel punto, aveva deciso di chiudere la lavorazione ma la casa di produzione l'ha fatto andare avanti, offrendo il ruolo a Jodie Foster. L'attrice ha accettato, rinunciando anche alla guida della giuria del Festival di Cannes, e ha avuto solo nove giorni per prepararsi al ruolo. In ogni caso Nicole ha lasciato un piccolo segno in Panic Room: è infatti sua la voce che si sente rispondere al telefono quando la Foster chiama suo marito in disperata ricerca d'aiuto.

