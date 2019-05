Pamela Prati: i video hot inviati al finto Mark Caltagirone girano online? Parla l'avvocato

Per l'avvocato di Pamela Prati potrebbero esistere dei video hot in rete che la soubrette avrebbe inviato al fidanzato fantasma Mark Caltagirone.

Pamela Prati ha girato dei video hot per il finto Mark Caltagirone? La possibilità esiste, stando alle parole della sua avvocatessa, Irene Della Rocca, che è stata ospite della trasmissione Storie Italiane.

Si aprirebbe un nuovo capitolo, dunque, nel "Pratigate", che, d'altro canto, somiglia più ad un capitolo necessario in un copione già scritto nei dettagli. Lo scenario paventato dal legale, infatti, è esattamente quello su cui si è già mossa l'ex manager e ora principale accusatrice della soubrette, Eliana Michelazzo, ma è soprattutto identico a quello di centinaia di "truffe romantiche" che non prevedano per forza nomi più o meno famosi. "In tutte le storie che abbiamo sentito ricorre il tema delle immagini hot inviate ai profili fake. Nel caso di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, lei lo ha confermato. Quindi non si può escludere che possa essere avvenuto anche in questo caso".

Pamela Prati ospite a Chi l'ha visto? ma Federica Sciarelli non la fa parlare

Che Pamela Prati abbia davvero ingenuamente inviato questi presunti video hot al fidanzato fantasma? È qualcosa a cui Dagospia, per esempio, non crederebbe mai. La soubrette sta semplicemente raschiando il fondo del barile e della propria creatività ricostruendo, a posteriori e alla lettera, uno schema tipico per riabilitare la propria figura come quella della vittima inconsapevole di un losco disegno? Che stia solo cercando di mantenere i riflettori accedi su di sè con ogni mezzo? Sono opzioni a cui sempre più "curiosi" sembrano disposti a credere, ma l'unica risposta la daranno il tempo e le indagini.