Pamela Prati ospite a Chi la visto? ma Federica Sciarelli non la fa parlare

Ieri sera a Chi l'ha visto? Pamela Prati ha sperato di trovare una nuova alleata in Federica Sciarelli, quando è stata invitata come ospite nel corso della puntata di ieri incentrata sulle truffe romantiche, ma la conduttrice non le ha mai concesso la parola.

Chi l'ha visto? il programma di Federica Sciarelli, uno dei più longevi dei palinsesti RAI, ieri aveva come argomento centrale le truffe amorose, e la conduttrice sapeva bene di attirarsi le critiche dei suoi affezionati spettatori invitando uno dei personaggi più chiacchierati del momento. La vicenda di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con l'ancora più finto Mark Caltagirone è sulla bocca di tutti, occupa spazi televisivi e riempie le pagine dei giornali scandalistici (e non) con l'opinione pubblica ormai propensa a credere che la Prati abbia un ruolo da complice, più che di vittima.

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre

Federica Sciarelli ha subito voluto chiarire che l'invito all'ex soubrette del Bagaglino "è stato una provocazione" specificando con queste parole la scelta della redazione "tutti parlano di Pamela Prati e del fantomatico marito, ma nessuno parla delle donne invisibili, quelle che non fanno parte del mondo dello spettacolo, che sono state truffate nei loro affetti e nella loro dignità. Nessuno ne parla, ecco perché abbiamo invitato Pamela Prati, la nostra era una provocazione. Si tratta di un'emergenza, si tratta delle vostre madri, delle vostre sorelle, amiche e anche dei vostri padri". La trasmissione è poi proseguita e sono stati presentati casi che hanno visto uomini e donne adescati online e presi in giro da falsi corteggiatori.

La presenza in studio di Pamela Prati ha suscitato molte perplessità, anche perché durante tutta la trasmissione non ha detto una parola, alla fine la Sciarelli l'ha ringraziata "per aver accettato l'invito, la sua grande visibilità ci ha permesso di gettare una luce importante su queste truffe". Insomma per la Sciarelli la muta Pamela Prati ha dato voce alle donne truffate ed ignorate dai mass media.