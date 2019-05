Pamela Prati a Verissimo: la confessione oggi su Canale5 alle 15.00

Pamela Prati sarà ospite di Verissimo, in onda oggi su Canale5 alle 15.00, per confessare pubblicamente che Mark Caltagirone non è mai esistito.

A confermare l'inesistenza di Mark Caltagirone, il presunto imprenditore ma soprattutto presunto futuro marito della Prati, era stata la sua ex manager Eliana Michelazzo mercoledì sera a Live - Non è la D'Urso. La situazione è precipitata nel giro di pochissime ore, con l'altra manager accusata dell'imbroglio, Pamela Perricciolo, ricoverata in ospedale e Pamela Prati "costretta" a questo punto alla confessione. Che era stata anticipata giovedì proprio dallo staff di Verissimo via Twitter.

"Sono stata plagiata dalle agenti. Mark Caltagirone non esiste, non l'ho mai visto, lo avrei incontrato il giorno delle nozze". Saranno anche queste le parole, pronunciate tra le lacrime, di Pamela Prati davanti a Silvia Toffanin e alle telecamere di Verissimo, insieme a tante altre indiscrezioni che andranno in onda tra un'ora su Canale5.

Pamela Prati: Netflix "lancia" la serie su Mark Caltagirone

I retroscena del "Prtaiful", però, potrebbe essere ben più drammatico della semplice invenzione di Mark Caltagirone, come ha suggerito il sito Dagospia. Come affermato da Roberto D'Agostino a Mattino 5: "Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell'appartamento. Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi". Da qui la supposizione: Pamela Prati deve essere stata vittima delle agenti solo inizialmente ma, di fronte ai benefici economici, deve aver deciso coscientemente di entrare nel gioco.