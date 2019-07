Pamela Prati: un film e un libro sul caso, svela Eliana Michelazzo

Il caso Pamela Prati dovrebbe diventare un film e un libro in cui si ripercorrerà la storia dell'amore della showgirl per Mark Caltagirone, imprenditore mai esistito.

L'intricata vicenda è stata già protagonista di talk show, dibattiti, articoli e ricostruzioni di ogni tipo online, ma il PratiGate sembra destinato a non concludersi, quasi in stile telenovela.

A rivelare il progetto di realizzare un film e un libro su quanto accaduto a Pamela Prati è stata Eliana Michelazzo, mentre era ospite dell'evento Miss Sorriso Lazio 2019. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, diventata agente dei vip, ha confermato che è già impegnata nella stesura del volume e si sta già parlando del possibile lungometraggio in cui si sveleranno i dietro le quinte della storia d'amore della showgirl cliente della sua Aicos Management, seguendo il ruolo avuto nella vicenda di persone finte e reali come Mark Caltagirone, Pamela Perricciolo, Simone Coppi, Danny Coppi, Rebecca, Sebastian, Silvia Sbrigoli e il famoso Monsignore.

Le reazioni online non si sono fatte attendere e l'idea dei nuovi progetti legati al PratiGate non sembra aver entusiasmato moltissime persone che hanno invitato Eliana a cercarsi un lavoro serio e i media a smettere di dare spazio a questa vicenda che ha causato tanto scalpore e ironia.

La creazione di Mark Caltagirone ha però, come confermato recentemente da Eva Grimaldi, ancora molti segreti da scoprire: l'attrice aveva ricevuto dei messaggi via Instagram del famoso "fidanzato" di Pamela in cui le si chiedeva il nome del suo wedding planner.

La star aveva raccontato: "Mi ha detto che ci saremmo visti al matrimonio con Pamela. Poi mi ha mandato un video che io, per correttezza nei confronti della Prati, non ho mai aperto. All'epoca non avevo capito bene la situazione".

Anna Falchi, invece, sostiene di sapere chi ci sia dietro l'intera vicenda: "Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo anche se non attentamente, so chi c'è dietro. Mi sembra di capire che Pamela Prati abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità sulle sue relazioni sentimentali ancora non la sappiamo...".