Pamela Prati: il film sul caso Mark Caltagirone si farà!

Il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone diventerà davvero un film! La notizia era stata comunicata circa una mese fa dall'ex agente della showgirl Eliana Michelazzo, ed era sembrata a tutti l'ennesima fantasia in una vicenda dove i confini della realtà si erano fatti ormai indistinguibili.

Invece la conferma è arrivata, via Novella 2000, dallo stesso Gianni Ippoliti, ovvero colui che sarà il regista del cortometraggio che verrà presentato a Maratea il prossimo 23 luglio nell'ambito delle giornate internazionali del cinema lucano.

Il breve film è stato realizzato, come ha dichiarato Ippoliti, perchè: "Ora che Barbara D'Urso è in vacanza era necessario assicurare un prosieguo della storia che per sei mesi ha coinvolto emotivamente milioni di italiani". E a proposito di Barbara D'Urso, nel corto ci sarà anche lei, non in carne e ossa ma interpretata da Elisa Bartolotti.

Si chiamerà Mark Caltagirone: una storia italiana e sarà naturalmente il racconto, in poco più di 30 minuti, della vicenda tra Pamela Prati e il finto fidanzato più famoso d'Italia, su cui mesi fa addirittura Netflix, con grande ironia, aveva annunciato di voler "indagare". Come per Barbara D'Urso, naturalmente neppure la Prati sarà davvero tra le attrici del film (e per ovvie ragioni neppure Mark Caltagirone). A vestire i panni dei due protagonisti saranno la giovane Fabiana Latini e Massimo Di Carlo.