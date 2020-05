Pamela Prati a Domenica In: Mara Venier fa chiarezza sul cachet

Mara Venier risponde ai fan e ai politici che le hanno chiesto quale sia stato il cachet di Pamela Prati per il passaggio a Domenica In.

Pamela Prati ha percepito un cachet per l'ospitata a Domenica In? Mara Venier, dopo gli attacchi dei politici e dei fan, ha dovuto difendersi anche dall'accusa di aver pagato profumatamente l'ex star del Bagaglino.

Lei, però, rispondendo ai follower sui social ha chiarito una volte per tutte che Pamela Prati "non è stata pagata". Dopo l'intervento politico di Michele Anzaldi della commissione di Vigilanza Rai che ha definito inspiegabile la decisione di chiamare Pamela Prati a Domenica in, molte persone si sono chieste a quanto sia ammontato il cachet dell'ex soubrette. Nei telespettatori italiani è ancora vivo il ricordo di quando la Prati nella stesa trasmissione aveva raccontato di avere dei figli e di essere prossima alle nozze con l'inesistente Mark Caltagirone, incassando per quella presa in giro alla RAI, a Mara Venier e al pubblico ben 3.000 euro.

Molti fan hanno chiesto spiegazioni sui social a Mara Venier che ha chiarito dicendo: "Pamela Prati non è stata pagata". L'ex star del Bagaglino ha comunque sfruttato lo spazio a sua disposizione per pubblicizzare il suo nuovo libro, è per questo che sempre Michele Anzaldi ha detto: "Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa - aggiungendo - Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante?".