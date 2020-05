Pamela Prati da Mara Venier: “Sono stata plagiata”, dall’ex manager risposta al vetriolo

Ieri a Domenica In Mara Venier ha ospitato Pamela Prati, dopo circa un anno dall'affaire Mark Caltagirone e dal finto matrimonio, l'ex showgirl è tornata in televisione per pubblicizzare il suo libro 'Come una carezza' e spiegare al pubblico di essere stata plagiata. Poco dopo su Instagram è arrivata la risposta delle sue ex manager: "Abbiamo diritto di replica".

È passato circa un anno da quando il Pamelagate monopolizzò l'attenzione dei programmi televisivi, erano i tempi in cui Pamela Prati girava tutti gli studi televisivi per raccontare la sua nuova vita con l'inesistente Mark Caltagirone. Ieri con il capo cosparso di cenere la soubrette a chiesto scusa a tutti, intervistata da Mara Venier ha detto: "Chiedo scusa a te, al pubblico, sono stata plagiata. Voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata, continui ad amarmi". Mara Venier le fa vedere l'intervista in cui le raccontava del suo prossimo matrimonio: "Io non mi riconosco in questa intervista - risponde Pamela Prati - si vede che mi avevano plagiato, mi è stato detto di dire quelle cose. Hanno plagiato in passato Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, anche una politica".

Pamela Prati durante un'intervista su Mark Caltagirone

Poco dopo arriva la risposta delle ex manager con delle Instagram Stories di Eliana Michelazzo in cui dice "Plagiata da chi? Da chi? Da se stessa!" e ancora: "A distanza di un anno sentire ancora queste fesserie mi fa rabbia, ma soprattutto mi fa rabbia che la verità va detta tutta, cara Pamela. Perché hai fatto le foto con un tipo che sapevi non essere Mark Caltagirone? Io non so chi sia e a oggi non lo sa ancora nessuno. Sciacquati la bocca quando parli di me".

E mentre Michele Anzaldi della commissione di Vigilanza della RAI si chiede se non ci fosse qualche libro migliore da pubblicizzare, arriva la risposta di Pamela Perricciolo che rivolgendosi alla Prati le dice: "Comunque quando l'Aicos ti pagava tutto, ti mantenevi meglio - aggiungendo - Dopo la tua intervista mi chiedono tutti come abbiamo fatto a sopportarti. Eh già, me lo chiedo anche io".