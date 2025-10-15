Pamela Genini: Vladimir Luxuria ricorda la donna uccisa a Milano, ex concorrente di un reality

Pamela Genini, ex concorrente de L'Isola di Adamo ed Eva, è stata uccisa dal compagno a Milano. Vladimir Luxuria, che la condusse nel reality, la ricorda con un messaggio toccante e pieno di rabbia.

Milano piange un'altra vittima di femminicidio. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno nella giornata del 14 ottobre. Un delitto che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, anche perché la giovane, prima di questa tragica fine, aveva cercato in tutti i modi di allontanarsi da quell'uomo. Pamela era conosciuta anche per la sua partecipazione, appena diciannovenne, al reality show L'Isola di Adamo ed Eva, programma televisivo andato in onda nel 2015 su Deejay TV e condotto da Vladimir Luxuria. Proprio Luxuria, appresa la notizia, ha voluto ricordarla con un lungo e toccante messaggio su Instagram.

Il messaggio commosso di Vladimir Luxuria su Instagram

"Ti ricordo così, Pamela Genini, sorridente, solare e sognatrice. Avevi 29 anni e il tuo bellissimo corpo è stato sfigurato dalle coltellate di chi diceva di amarti. Eri la concorrente dell'Isola di Adamo ed Eva che conducevo e non ho dimenticato la tua purezza d'animo. BASTA, BASTA, BASTA! Un'altra in meno. Partiamo dalle scuole, insegniamo ai bambini l'educazione affettiva e il rispetto... mi sembra di sentirle ancora le tue urla di aiuto. Ma cosa succede in certi uomini?".

L'appello: "Serve educazione affettiva fin dalle scuole"

In un'intervista rilasciata a Leggo, Luxuria ha raccontato lo shock provato alla notizia della morte di Pamela: "Inizialmente non avevo collegato che fosse proprio lei. Sono rimasta scioccata, anche parlando al telefono con Riccardo, un altro concorrente della stessa puntata. Quando si sente di un femminicidio, è sempre sconvolgente. Non ci si deve mai abituare a questi episodi, anche se purtroppo sono troppi".

Vladimir Luxuria

L'ex conduttrice ha poi sottolineato come, ancora una volta, si tratti di una morte annunciata: "Dalle ricostruzioni si capisce che c'erano già stati segnali d'allarme: urla sentite dai vicini, e addirittura Pamela aveva una parola d'ordine per la polizia, "Glovo". Questo fa pensare che servirebbe più controllo, più protezione per queste donne".

Luxuria ha ricordato Pamela come una ragazza "troppo buona e troppo pura", che aveva finalmente trovato la forza di lasciare il compagno, ma si è trovata davanti un uomo incapace di accettare la fine della relazione: "Alcuni uomini pensano di avere diritto di vita e di morte sulle donne che credono di amare, ma in realtà non amano. Se una donna decide di ricostruirsi una vita, loro la vogliono fermare con la violenza, arrivando anche all'omicidio". Un'altra giovane vita spezzata, un'altra storia di amore malato e di violenza che lascia solo dolore.